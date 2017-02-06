Стоцкая лишилась покоя из-за смертей и убийств

Беременная певица просыпается в холодном поту. Но тревожное состояние – нормальное в ее положении.

Анастасия Стоцкая ожидает появления второго ребенка. Из-за беременности, как признается певица и актриса, многое в ее жизни поменялось. В последнее время, например, ее стали мучить кошмары! "Это я уже проходила, – уверяет артистка. – Обычно беременным снятся ужастики – я в этом плане не исключение. Помню, что еще с Сашей у меня были жуткие сны: снились смерти, убийства! Бывает, просыпаюсь в холодном поту! Вижу, например, как я в лужу с лечебной грязью падаю с головой".

"Есть девочки, которым во время беременности во всем тяжело, – продолжает Стоцкая. – Я не из таких. И я не переживаю о своем самочувствии. Слышу, девочки беременные постоянно говорят: "У меня там болит, здесь колет!" У меня тоже болит, ну и что? Конечно, во время первой беременности многое было страшно и непонятно. Я тогда, например, ходила на курсы "Естественные роды". Но сейчас уже все знаю, поэтому мне легче. Не прислушиваюсь к своим ощущениям каждую секунду, иначе можно сойти с ума. Ведь по жизни всегда что-то болит!"

Готовит она к появлению нового члена семьи и пятилетнего сына Сашу. "Я ему даю слушать, что происходит в моем животике. Он очень рад и счастлив, что у нас появится еще один ребенок. Ждет очень сильно, никакой ревности у него нет!", – цитирует Стоцкую портал Sobedednik.ru