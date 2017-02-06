Собчак и Канделаки воссоединились

Кудрявцева возмутила своими словами Пугачеву отругали за сигареты в тарелке Калашникова оказалась в ужасной ситуации Боня о разрыве с женихом Дом-2
Шоу-бизнес

54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына

Недавно младшему наследнику певицы исполнилось 13 лет
Шоу-бизнес

Кушанашвили о муже Топурии: От таких живыми не уходят

Отар высказался о романе солистки "А-Студио" и рэпера Гуфа
партнеры
Понедельник 6 февраля
Лента новостей
13:35
Названы сроки нового обрушения рубля
13:21
Тысячную купюру украсит Бандера
12:43
В Москве прощаются с Георгием Тараторкиным
12:31
В Коми школьники убили мальчика и закопали в лесу
12:23
Десятки тысяч россиян рвутся на Дальний Восток
12:19
Французские выборы тонут в грязи
12:16
Лукашенко готовит "ползучий Майдан" против России
12:14
Мужчина заживо сжег соседку из-за расплодившихся тараканов
12:13
Под Москвой водитель автобуса упал в обморок за рулем
12:03
В Турции "клонировали" Моргана Фримена
12:00
В России пиво начнут продавать через интернет
11:50
На круизном теплоходе "Князь Донской" случился пожар
11:34
У "Почты России" нашли кладбище служебных автомобилей
11:31
Борьба академиков с гомеопатией вызвала споры
11:17
Почему раскололся ансамбль "Песняры"
11:11
В Москве со стрельбой поймали квартирных воров
10:52
Стоцкая лишилась покоя из-за смертей и убийств
10:42
Трамп готовит ловушку для Путина
10:38
Авария с бронетранспортером парализовала МКАД
10:20
Испанцы требуют разорвать дипотношения с Украиной
10:19
Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение
10:17
Анна Калашникова оказалась в ужасной ситуации
09:59
Россиянин привез домой вирус Зика
09:56
Самолет Qatar Airways побил рекорд беспосадочных перелетов
09:51
Гонщицу Багдасарян попросили ездить на осле
09:29
Водитель Jaguar задавил иностранца в Москве
09:26
Названы причины позднего материнства в России
09:19
В Москве владельца клиники забили до смерти
09:15
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
09:13
Лера Кудрявцева возмутила своими словами
09:12
Что ждет курс доллара
09:12
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)
08:40
Создателя Soho Rooms перед смертью преследовали несчастья
08:34
Савченко объяснила усталостью бойню в Донбассе
08:33
Пугачеву отругали за сигареты в тарелке
08:25
Под лавиной в Альпах погиб российский лыжник
08:09
Трампа замучила совесть из-за нападок на Россию
07:58
В Москве при тушении пожара погиб спасатель
17:56
Неизвестный сообщил о бомбе в метро Киева
17:46
На Дворцовой площади в Петербурге развалилась карета (видео)
17:35
Боня сделала заявление после разрыва с любимым
17:19
Британский флот оказался бессилен против России
16:51
В Ростове-на-Дону водитель сбил молодую пару
16:32
Футболист получил красную карточку до выхода на поле (видео)
16:24
На Урале собаки загрызли семилетнюю девочку
16:18
Необычные наряды Ксении Собчак
16:06
Любовь во время войны
15:48
Тимошенко высмеяли из-за засады для Трампа у туалета
15:32
Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет
14:46
Последние слова Александра Тихановича
14:20
В Подмосковье мужчину раздавило деревом
13:59
Российские лыжники на финише поиздевались над соперниками
13:30
Грузовик протаранил автобус на юге Москвы
13:21
Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером
12:58
Пассажиры спасли упавшую под поезд девочку (видео)
12:39
Неизвестный избил и похитил москвичку с ребенком
12:33
Лепс отправил дочь в ФБР
12:23
Под Воронежом скорая попала в ДТП с КАМазом
12:07
Последняя любовь Янковского скрывает ребенка
11:50
Грабитель отобрал сумочку у советника Грефа
11:40
Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой
11:18
Масляков попросил помощи у Эрнста
11:11
Начальника пожарной части избили в Москве
11:00
Галкина забрали в армию
10:34
Звезда "Улицы разбитых фонарей" обняла брошенного сына
10:21
В Москве мужчина умер от переохлаждения
10:07
Трамп заступился за Путина
18:26
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге
18:23
Black Sabbath объявили о завершении выступлений
18:16
Муж Бони нашел новую любовь с моделью из Ростова-на-Дону
18:01
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения
17:56
Виктория Боня сообщила о расставании с Алексом Смерфитом
17:38
Смерть Георгия Тараторкина стала личной потерей для его коллег
17:13
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем
17:05
Нюша отказалась ехать в Киев на Евровидение
16:44
Мажоры засмеяли гонщицу Багдасарян за дешевое авто
16:16
Лавина накрыла лыжников в Италии
16:03
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом
15:54
На Москву идет сильная погодная аномалия
15:30
Яркие роли Георгия Тараторкина
15:05
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку
14:35
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком
14:08
Сексапильные жены миллиардеров
13:55
Чем запомнился Георгий Тараторкин
13:22
В магазине оживили замороженную рыбу (видео)
13:05
Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС
12:38
Смерть вылетевшей с аттракциона девочки сняли на видео
12:21
В теракте в Луганске нашли след Киева
11:55
Семейная пара спасла провалившегося под лед лося (видео)
11:36
Porsche за пять миллионов угнали на западе Москвы
11:29
Порошенко припомнили невыполненное обещание
11:15
Умер Георгий Тараторкин
11:09
Трамп пообещал поговорить с Порошенко
11:01
Дочь помешала Трампу издать указ против геев
10:35
Садальским на Украине занялось СБУ
10:07
В Луганске взорвали машину главы милиции
00:21
Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой
22:20
Бойня в Донбассе обеспокоила генсека ООН
21:58
Пожар на севере Москвы потушили
21:52
Жители Донбасса ищут защиты от Порошенко

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачеву отругали за сигареты в тарелке
Боня сделала заявление после разрыва с любимым
Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером
Последняя любовь Янковского скрывает ребенка
Последние слова Александра Тихановича
Галкина забрали в армию
Шоу-бизнес

Собчак и Канделаки воссоединились

Ксения Собчак, Тина Канделаки. Фото: Dni.Ru
"Заклятые подружки" Ксения Собчак и Тина Канделаки воссоединились. Историческая встреча произошла на праздновании дня рождения Яны Рудковской.
прочитано 3785 раз

Когда-то Ксения Собчак и Тина Канделаки были подругами не разлей вода. Однако несколько лет назад их дружба внезапно оборвалась. Что именно стало камнем преткновения, толком никто не знает. Однако бывший подруги, которые после разрыва частенько "покусывали" друг друга в социальных сетях, решили на время зарыть топор войны и посетили вечеринку, которую в честь собственного дня рождения закатила Яна Рудковская.

ПО ТЕМЕ

Андрей Малахов: Шоу-бизнес разрушает дружбу

Канделаки выложила компромат на Собчак

Собчак и Канделаки не хватает мужчин

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Мероприятие оказалось поистине феерическим. Продюсер потребовала от 150 гостей прийти в золотом. О статусе праздника говорит одно только, что хедлайнером была сама Алла Пугачева. Вели мероприятие Максим Виторган и Ксения Собчак, чей наряд некоторые ехидно настроенные пользователи Instagram назвали "шторой" и с искренним недоумением спрашивали, почему параноидально следящая за фигурой Ксения даже после родов никак не может справиться с до сих пор округлым животом.

А вот Тина Канделаки решила выделиться и появилась на вечеринке в черных брюках и прозрачной блузке, демонстрирующей черное же белье. То обстоятельство, что на торжестве была и Ксения Собчак, бизнеследи совершенно не смутило.

Неизвестно, общались ли бывшие подруги, однако в своем тосте, посвященном Рудковской, Собчак отметила, что той удалось соединить "несоединимое", имея в виду себя и Канделаки.

Ранее Ксения и Тина так высказывались о том, почему прекратили общение. По версии Канделаки, которую та несколько лет назад сформулировала на своей страничке в соцсети, Тина предложила Ксении создать свой бизнес, однако та якобы только посмеялась над ней и посоветовал дальше зарабатывать на корпоративах.

По версии Собчак, также в соцсети написавшей пост, Тина действительно ей предложила совместный бизнес, но совсем другими словами. Имея в виду, что светловолосая приятельница имеет много полезных знакомств, Канделаки советовала ей на свое имя бесплатно оформить здание в Москве, а Тина под это придумала бы "какую-нибудь социалочку".

Автор: Олег Райцин6 февраля 2017, 10:17

комментарии

Политика

Трамп готовит ловушку для Путина
Савченко объяснила усталостью бойню в Донбассе
Тимошенко высмеяли из-за засады для Трампа у туалета
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Шоу-бизнес

54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
Кушанашвили о муже Топурии: От таких живыми не уходят
Рустам Солнцев о продажной любви на "Доме-2"
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику

Проишествия

Пассажиры спасли упавшую под поезд девочку (видео)
Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой
В теракте в Луганске нашли след Киева
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Lifestyle

В Турции "клонировали" Моргана Фримена
Почему раскололся ансамбль "Песняры"
Последние слова Александра Тихановича
Black Sabbath объявили о завершении выступлений
Lifestyle

Почему раскололся ансамбль "Песняры"

Хитами одного из самых успешных коллективов заслушивался весь СССР
Шоу-бизнес

Анна Калашникова оказалась в ужасной ситуации

После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Политика

Французские выборы тонут в грязи

Судьба Европы решается в президентской гонке во Франции
Шоу-бизнес

Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику

Артисты снялись без одежды

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой

Фоторепортажи

Необычные наряды Ксении Собчак
Яркие роли Георгия Тараторкина
Сексапильные жены миллиардеров
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике

Спорт

Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)
Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки

Регионы

Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
В России пройдет масштабное военное шоу
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru