Собчак и Канделаки воссоединились

"Заклятые подружки" Ксения Собчак и Тина Канделаки воссоединились. Историческая встреча произошла на праздновании дня рождения Яны Рудковской.

Когда-то Ксения Собчак и Тина Канделаки были подругами не разлей вода. Однако несколько лет назад их дружба внезапно оборвалась. Что именно стало камнем преткновения, толком никто не знает. Однако бывший подруги, которые после разрыва частенько "покусывали" друг друга в социальных сетях, решили на время зарыть топор войны и посетили вечеринку, которую в честь собственного дня рождения закатила Яна Рудковская.

Мероприятие оказалось поистине феерическим. Продюсер потребовала от 150 гостей прийти в золотом. О статусе праздника говорит одно только, что хедлайнером была сама Алла Пугачева. Вели мероприятие Максим Виторган и Ксения Собчак, чей наряд некоторые ехидно настроенные пользователи Instagram назвали "шторой" и с искренним недоумением спрашивали, почему параноидально следящая за фигурой Ксения даже после родов никак не может справиться с до сих пор округлым животом.

А вот Тина Канделаки решила выделиться и появилась на вечеринке в черных брюках и прозрачной блузке, демонстрирующей черное же белье. То обстоятельство, что на торжестве была и Ксения Собчак, бизнеследи совершенно не смутило.

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Фев 4 2017 в 10:21 PST

Неизвестно, общались ли бывшие подруги, однако в своем тосте, посвященном Рудковской, Собчак отметила, что той удалось соединить "несоединимое", имея в виду себя и Канделаки.

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Фев 5 2017 в 7:49 PST

Ранее Ксения и Тина так высказывались о том, почему прекратили общение. По версии Канделаки, которую та несколько лет назад сформулировала на своей страничке в соцсети, Тина предложила Ксении создать свой бизнес, однако та якобы только посмеялась над ней и посоветовал дальше зарабатывать на корпоративах.

По версии Собчак, также в соцсети написавшей пост, Тина действительно ей предложила совместный бизнес, но совсем другими словами. Имея в виду, что светловолосая приятельница имеет много полезных знакомств, Канделаки советовала ей на свое имя бесплатно оформить здание в Москве, а Тина под это придумала бы "какую-нибудь социалочку".