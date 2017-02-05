Боня сделала заявление после разрыва с любимым

Российская актриса и модель Виктория Боня сделала заявление после расставания с мужем. Звезда поблагодарила поклонников за поддержу и призвала их не бояться открывать новые двери.

Расставание Бони с Александром Михаэлем Смерфитом, сыном ирландского миллиона, не стало сюрпризом для тех, кто следит за личной жизнью телеведущей. Слухи о том, что в отношениях пары наметился раскол, появились еще в середине 2016 года.

Спустя сутки после того, как факт разрыва был признан официально, Боня сделала заявление в социальной сети Instagram. Звезда написала, что благодарна поклонникам, которые поддержали ее в трудную минуту. "Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения", – удивилась телеведущая.

Актриса призвала подписчиков бороться со своим страхом перед изменениями. "И не бойтесь открывать новые двери в своей жизни, за ними всегда стоят знания!" – написала она.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 5 2017 в 3:49 PST

Напомним, Боня официально объявила о расставании 4 февраля. "Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала она в социальной сети Instagram.

Девушка заявила, что пара пришла к этому решению полгода назад. "Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье", – добавила звезда.