Джигурда бежит из России из-за нового порно

После скандального эфира шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" с Никитой Джигурдой его жена Марина Анисина отпаивалась валокордином. Сам же актер решил бежать из России в США и стать Лукой Мудищевым.

Никита сообщил журналистам, что они с Мариной все еще женаты и поддерживают связь. Оказывается, фигуристка сама звонит эпатажному актеру, а не он добивается ее внимания. Анисина пожаловалась Джигурде, что после программы Малахова ей пришлось пить лекарства.

"Мы общаемся крайне редко, но общаемся. Она звонила мне 1 января, дала поздравить детей с Новым годом. Потом набрала мой номер 7 января, в день рождения сына, и 23 января, в день рождения Эвы, доченьки нашей, королевы Руси! Маринку запугала квартирная мафия, рассказав ей, что меня заказали! Как видите, я до сих пор живой! – констатировал Никита. – 23 января она мне позвонила, сказала, что после эфира у Малахова пила валокордин!"

По словам артиста, жена до сих защищает его. "Вчера она приезжала в Москву к Лере Кудрявцевой на съемку. Она поставила им условие: приду только в том случае, если не будете мочить Джигурду. Если посмотрите Instagram Марины, то увидите, что она многое почистила. Теперь там обо мне нет ни одного плохого слова", – подчеркнул актер.

Джигурда утверждает, что россияне на его стороне. "Простые люди меня все поддерживают. На улицу выхожу: подходят, сочувствуют! Моих близких всех запугивают. Мой родной младший брат был вчера на эфире у Леры Кудрявцевой и сегодня должен был прийти на новую программу. Но ночью уехал, перепуганный. Маринка обещала телеканалу "Россия" приехать на эфир, но теперь не выходит на связь. А ведь 23 января сказала, что позвонит!" – бьет тревогу эпатажный артист.

Джигурда заявил, что до сих пор не разведен с Анисиной. "6 числа будет суд! По закону могу отложить принятие решения еще на три месяца, взяв время на примирение. Но я этого делать не буду, попрошу месяц", – цитирует Никиту сайт Sobesednik.ru.

Никита хочет поскорее стать свободным, чтобы уехать за рубеж. "Совсем скоро я улетаю в Голливуд. Там намечены съемки художественно-порнографического фильма. Я буду играть Луку Мудищева с членом по колено, – огорошил репортеров смутьян. – Естественно, приставным. В этой ситуации не могу оставаться мужем олимпийской чемпионки!"