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Российская актриса о парализации ног

Мария Берсенева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мария Берсенева дала откровенное интервью. Звезда сериала "Маргоша" рассказала о параличе ног и личной жизни.
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В конце 2016 года Мария Берсенева перенесла операцию на позвоночнике. Как рассказала актриса, проблемы со спиной у нее начались пять-шесть лет назад, когда она снималась в сериале "Маргоша". У нее страшно болела спина, тяжело было даже стоять. По ночам Мария просыпалась от боли в крестце, когда хотела перевернуться на другой бок.

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На какое-то время актрисе помог массажист, однако вскоре боли вернулись. "Помню момент, когда я разговаривала по телефону, закашляла и услышала хруст, а дальше ноги подогнулись от резкой боли. Хорошо, кровать была рядом. Прострелы стали повторяться все чаще, все могло закончиться парализацией ноги. В один день меня увезли на скорой", – рассказала Берсенева.

Недавно у актрисы закончилась реабилитация. "Я еще привыкаю к новому состоянию. Например, начала похрустывать! Как старая половица, которая то трещит, то хрустит, то скрип издает", – со смехом сообщила Мария, отметив, что ей поставили имплантат.

Однако актриса относится философски к случившемуся. "Я принимаю все, что мне посылается, и пытаюсь понять, для чего эта ситуация дана. Просто так ничего в нашей жизни не происходит. Мне очень помогла моральная поддержка моих поклонников. За меня молилось столько народу, уже не говорю о цветах и прочих презентах. Я была в шоке от такого количества внимания и любви", – призналась она.

Разумеется, Марию поддерживали 14-летний сын Никита и любимый мужчина. Причем последнего она предпочитает не афишировать, хотя не скрывает, что счастлива.

"У меня есть мужчина, и сын с ним в дружеских отношениях. Никакой ревности нет: Никита знает, что он у меня самый родной и любимый мальчик", – цитирует Берсеневу "Теленеделя".

Однако оформлять отношения официально актриса пока не собирается. И дело не только в том, что она была замужем два раза, – Мария никогда не стремилась поставить штамп в паспорте. "Знаете, я в свое время так много рассказывала о личной жизни – ничем хорошим это, увы, не обернулось. На собственных ошибках поняла, что счастье действительно любит тишину. Сейчас у меня все замечательно и прекрасно, и я не хочу форсировать события!" – заключила Берсенева.

Автор: Наталья Аряева3 февраля 2017, 13:51

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