Новая муза Никиты Джигурды

У актера Никиты Джигурды после развода с фигуристкой, возможно, появилась новая вдохновительница. Речь идет о его бывшем концертном директоре Антонине Саврасовой.

Бывшая жена Джигурды Марина Анисина и другая экс-возлюбленная Яна Павелковская встретились во время передачи и поделились впечатлениями от жизни с эпатажным актером. Женщины рассказали: определенные странности в поведении Никиты были всегда, и сошлись на том, что сейчас ему, как воздух, необходим новый источник вдохновения.

"Может быть, ему нужна новая муза?" – предположила спортсменка в эфире программы "Прямой эфир". "Однозначно!" – согласилась с ней Павелковская. "Сейчас в эту студию зайдет другая женщина, которую уже все называют новой музой – Антонина Саврасова", – заявил ведущий Борис Корчевников.

Появившаяся в студии Антонина призналась, что действительно часто бывает в квартире Никиты. "Дело в том, что мы с Никитой знакомы с 2004 года, сотрудничаем. Роман с Мариной возник у меня на глазах, с моим присутствием", – сказала она.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Фев 2 2017 в 4:59 PST

Позже Саврасова решила оправдаться: "Я хочу сказать всем: дело в том, что я никогда не была любовницей Джигурды". "Но вы же ночевали у него дома!" – возмущенно возразил Корчевников.

Неожиданно Анисина заступилась за растерявшуюся Саврасову. "В квартире много комнат, – рассказала она. – Я его настолько разбаловала, он сам не может сделать ничего. Он не может ходить за продуктами. Никита Борисович – творческий человек. Тоня его поддерживает".

Ранее спортсменка рассказала, что Джигурда заставлял их детей Анжеля-Криста и Эву-Владу участвовать в странных обрядах. В какой-то момент она начала бояться за малышей.

Напомним, что Анисина и Джигурда развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной стали непреодолимые разногласия. Марина утверждала, что Никита безответственно ведет себя по отношению к ней и детям.

