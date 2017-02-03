Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" показала своего партнера
Новая муза Никиты Джигурды
Бывшая жена Джигурды Марина Анисина и другая экс-возлюбленная Яна Павелковская встретились во время передачи и поделились впечатлениями от жизни с эпатажным актером. Женщины рассказали: определенные странности в поведении Никиты были всегда, и сошлись на том, что сейчас ему, как воздух, необходим новый источник вдохновения.
"Может быть, ему нужна новая муза?" – предположила спортсменка в эфире программы "Прямой эфир". "Однозначно!" – согласилась с ней Павелковская. "Сейчас в эту студию зайдет другая женщина, которую уже все называют новой музой – Антонина Саврасова", – заявил ведущий Борис Корчевников.
Появившаяся в студии Антонина призналась, что действительно часто бывает в квартире Никиты. "Дело в том, что мы с Никитой знакомы с 2004 года, сотрудничаем. Роман с Мариной возник у меня на глазах, с моим присутствием", – сказала она.
Позже Саврасова решила оправдаться: "Я хочу сказать всем: дело в том, что я никогда не была любовницей Джигурды". "Но вы же ночевали у него дома!" – возмущенно возразил Корчевников.
Неожиданно Анисина заступилась за растерявшуюся Саврасову. "В квартире много комнат, – рассказала она. – Я его настолько разбаловала, он сам не может сделать ничего. Он не может ходить за продуктами. Никита Борисович – творческий человек. Тоня его поддерживает".
Ранее спортсменка рассказала, что Джигурда заставлял их детей Анжеля-Криста и Эву-Владу участвовать в странных обрядах. В какой-то момент она начала бояться за малышей.
Напомним, что Анисина и Джигурда развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной стали непреодолимые разногласия. Марина утверждала, что Никита безответственно ведет себя по отношению к ней и детям.
Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Руководству элитной гимназии пришлось уволить развратного педагога
На кадрах видно, как международные наблюдатели спешно покидают город