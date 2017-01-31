Юрий Стоянов о возрождении "Городка"

Юрий Стоянов дал откровенное интервью. Популярный артист рассказал о возрождении передачи "Городок" и заявил, что у него нет желания посещать ток-шоу.

После того, как умер бессменный партнер Юрия Стоянова Илья Олейников. в СМИ упорно муссировалась информация о скором возрождении передачи "Городок". Однако сам Стоянов так прокомментировал эти сообщения: "О другом партнере я отказываюсь думать. Для меня вопрос возобновления "Городка" вообще не стоит. Это вопрос внутреннего решения. Я не испытываю дефицита присутствия в ящике. Почему я никогда не хожу на ток-шоу. Не хочу быть общим местом. Я же не певец с фамилией великого русского баса, которому важно в любом качестве, подчас позорном для мужчины, быть в эфире".

Что касается юмористических программ, то, по признанию Стоянова, он смотрит "Однажды в России", а еще любит юмор Comedy Club. "Это юмор свободной молодежи, которая может смеяться над всем, в том числе и над тем, что раньше считалось символом пошлости. Это изобретательный вид юмора. Он как другой вид транспорта – к нему надо привыкнуть". – цитирует Юрия Стоянова сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что недавно популярный комедийный актер сыграл неоднозначную роль в сериале "Адаптация". В многосерийном фильме принял участие и американский актер Питер Джейкобсон, известный по "Доктору Хаусу". Стоянов сравнил игру российских и зарубежных актеров.

"Американский актер приходит на съемки, ему говорят: "Берешь поднос, идешь отсюда, доходишь туда, снимаешь фужер, ставишь его на стол и говоришь: "Ваше вино, сэр". Уходишь". Как правило, он делает это блестяще. Русский артист берет этот поднос, так же несет, но только с внутренним монологом: "Как же меня это все задолбало! Я должен был играть главную роль в фильме. Сейчас подойду и бездарному уроду поставлю стакан. Чтоб он подавился!" Вот вся разница в профессиональном подходе", – объяснил Стоянов.

Напомним, актер и телеведущий Илья Олейников скончался на 65-м году жизни 11 ноября 2015 года. Олейников получил известность как создатель и актер программы "Городок", которую он запустил в 1993-м вместе с Юрием Стояновым. Причиной смерти Олейникова стала тяжелая болезнь легких.