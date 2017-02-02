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Лазарев показал татуировку в честь сына

Сергей Лазарев. Фото: GLOBAL LOOK press\Karina Ljungdahl / Ibl Bildbyr
Певец Сергей Лазарев продемонстрировал поклонникам новую татуировку. Как оказалось, исполнитель сделал рисунок на шее в виде буквы N.
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Поклонники предположили, что исполнитель сделал татуировку в честь сына Никиты. "Очевидно, первая буква имени сына. Здорово",  "Имя сына – это очень мило", "У меня тоже сыночек Никита", – поделились поклонники.

Впрочем, директор Лазарева Михаил Дворецкий не подтвердил, но и не опроверг догадки фанатов. "Я не могу сказать, по какой причине Сергей сделал татуировку, это личная информация", – рассказал он корреспонденту Dni.Ru.

 

 

Несколько дней назад певец опубликовал в микроблоге фотографию из тату-салона. "+1... Давно ее хотел... Но смог позволить только сейчас..." – написал артист. "Ну заинтриговал!", "Сергей, когда вы ее уже покажете?" – взмолились фолловеры.

До этого артист порадовал поклонников трогательным снимком, на котором запечатлены следы на песке – очевидно, самого Сергея и его сына. "Я рад за Сережу, что у него появился маленький карапуз, ради которого он будет жить и заботиться о нем. Сережа будет отличным отцом", – написал один из пользователей.

В конце декабря журналистам стало известно, что у Лазарева есть сын. Артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь. Папарацци сняли Сергея во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с популярным исполнителем – маленький мальчик и, очевидно, его мама. Выяснилось, что малыша зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.

Автор: Любовь Порываева2 февраля 2017, 13:58
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