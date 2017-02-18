Киркоров демонстративно проигнорировал Тимати

Филипп Киркоров и Тимати снова поссорились. На премии журнала GQ артисты демонстративно не поздоровались.

На церемонии награждения самых стильных мужчин, по версии журнала GQ, столкнулись Филипп Киркоров и рэпер Тимати, между которыми несколько лет назад разразилась "война", а затем последовало перемирие. Однако мир между артистами, возможно, так и не настал.

Сначала на премию приехал Киркоров, за ним прибыл и Тимати, которого сопровождала его возлюбленная Анастасия Решетова. Девушка тут же приковала к себе внимание откровенным декольте. Возможно, так пара пыталась отвлечь внимание СМИ от нового конфликта звезд.

Забежала буквально на несколько мин и уже премия GQ моя ���� Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Фев 17 2017 в 10:30 PST

Но журналисты все равно заметили, что Киркоров и Тимати не только решили не жать друг другу руки, но даже не пересекались взглядами. Когда артисты, получавшие премии один за другим, оказались рядом Филипп сделал вид, что рассматривает что-то впереди, а Тимати, схватив награду, быстро прошел в конец зала, передает "Комсомольская правда".

Больше на мероприятии "самый стильный певец" и "самый стильный продюсер" не пересекались. Кроме того, каждый сделал вид, что ничего не произошло.