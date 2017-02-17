Егор Кончаловский о безденежье и романах отца

Актер показал уникальное фото. И вспомнил о жизни во Франции. То время он считает "классным".

С Францией у Андрея Кончаловского сложились особые отношения. В 1969 году он женился на француженке Вивиан Годэ, и у них родилась дочь Александра. В конце 70-х в жизнь режиссера вошла актриса Лив Ульман. Она приезжала в Москву, жила, как говорят, на даче Михалковых. В 1979-м они вместе заседали в жюри Каннского кинофестиваля. А потом Кончаловский уехал во Францию. В 1980-м, уже имея звание народного артиста РСФСР, режиссер стал работать в Голливуде, где провел десять лет.

Егор Кончаловский, появившийся на свет до зарубежных амурных дел отца, на своей странице в социальной сети поделился с поклонниками уникальным архивным снимком. "70-е, отец-иммигрант в Париже, денег нет, зато феноменально свободен и успешен у женщин. Классное время!" – подписал кадр Егор. "Егор, Вы очень похожи на отца, шикарный генофонд!" – комментируют кадр поклонники.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Фев 16 2017 в 11:25 PST

Напомним, что с 1998 года Андрей Кончаловский состоит в браке с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Она стала его пятой супругой. Что же касается доходов режиссера, то на протяжении нескольких лет он попадал в топ российских знаменитостей "Форбс". Так, по оценке издания, в 2015 году старший брат Никиты Михалкова заработал 500 тысяч долларов и 4 520 раз упоминался в СМИ.