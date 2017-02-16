Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли

Борис Корчевников разместил на своей страничке в популярной соцсети проникновенный пост. Фанаты признались, что он их довел до слез своим рассказом об опухоли мозга.

После того, как появилась информация об уходе Бориса Корчевникова из передачи "Прямой эфир" и замены его на Дмитрия Шепелева, за ведущим стали пристально следить не только журналисты, но и фанаты. Последние публикации Корчевникова на его официальной страничке в социальной сети Instagram буквально бьют рекорды по количеству комментариев.

В частности, поклонники гадают, почему Борис покидает ток-шоу, желают ему крепкого здоровья (за которое молятся), а сам ведущий лишь подливает масла в огонь. Так, Корчевников рассказал грустную историю молодой девушки, которая страдала от опухоли мозга.

"Она написала мне в Директ: про то, как опухоль в голове не даёт ей жить: боли, слабости, потеря равновесия, со зрением плохо. Она едва ходила. 2 ноября я написал про неё пост. Помните? Спасибо всем, кто пожелал в комментариях ей доброго. Она прочитала каждый. И не раз. Плакала, благодарила, писала мне после. 12 февраля Соня умерла. Сегодня ее похоронили", – сообщил Корчевников.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 15 2017 в 1:55 PST

Далее Борис признался, что пересматривал фото, которые она выложила в своем аккаунте. "От первых фоток, когда так беззаботно еще все – солнце над бассейном, набережные с поцелуями, свадьба недавняя, клубника на траве, студенческие практики (Соня, похоже, училась на врача). А в конце птицы. Гуси что ли. Просто гуси, сфотканные когда Соня уже болела... Умерла. Мучаясь умирала. И я точно знаю, пока могла читать, перечитывала Ваши слова ей, написанные под тем постом. И ей легче было терпеть. Точно легче. Спасибо Вам. Пока, Соня", – завершил рассказ телеведущий.

Фанаты со слезами восприняли проникновенный пост Бориса. "До слез 😥", "Ужасно! Так надеялась, что у нее все хорошо. Родным соболезную! Бедная девочка!(", "Скорбь и боль. Упокой Господи.....", "😥😖так плохо стало", "😢 даже слова трудно подобрать😔", "Реву😞", "Читаю и плачу 😢", "😭😭😭😭😭😭😭😭😭" – так звучала лишь часть комментариев расстроенных подписчиков ведущего.

Ранее ходили слухи, что якобы Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир" из-за проблем со здоровьем. Однако директор ведущего опроверг эту информацию. "Борис чувствует себя отлично, со здоровьем точно никаких проблем нет", – заявил представитель Корчевникова.