Что случилось с Ольгой Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова удивили поклонников и родственников необычным поведением на концерте. По всей видимости, звезде стало плохо прямо во время выступления, однако исполнительница не спешит раскрывать подробности инцидента.

Вечером 10 февраля в Санкт-Петербурге состоялся первый большой концерт Ольги Бузовой. Выступление певицы не прошло без накладок: исполнительница едва не потеряла сознание во время головокружительного танца.

Бузова красиво обыграла свой неожиданный уход со сцены. Судя по опубликованному видео, она попросила одного из танцоров взять ее на руки – молодой человек унес певицу в гримерку, где ей оказали медицинскую помощь, передает Life.ru.

Позже звезда отчиталась о своем выступлении в социальной сети Instagram. Подпись к одной из фотографий сильно взволновала поклонников. "Хорошо, что бабушка ничего не поняла....что случилось, думала, что так надо" – написала звезда. В ответ ей посыпалось множество комментариев от взволнованных пользователей, который захотели узнать, что же на самом деле "подкосило" Бузову.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 10 2017 в 12:46 PST

Тем не менее певица не спешит делиться подробностями инцидента. По некоторым данным, у Бузовой возникли проблемы со здоровьем из-за неудобной обуви. Как передает "Стархит", исполнительница во время выступления неоднократно указывала танцорам на туфли, а покидала концерт, прихрамывая.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 10 2017 в 7:56 PST

Нельзя исключать, что на здоровье Бузовой сказалось волнение. Певица сообщала в социальной сети, что очень переживает за предстоящее выступление. "На месте...сказать, что нервничаю – это не сказать ничего...мокрые ладошки, ноги подкашиваются, сердце бьется так сильно, что я слышу его стук", – писала она перед выходом на сцену.