Беременная Довлатова: Это был ужас! Пытка!

Радиоведущая Алла Довлатова не на шутку расстроилась после передачи с участием светской львицы Маши Малиновской. Она призналась, что даже расплакалась.

"После эфира... с моей гостьей – Машей Малиновской @malinovskaya_tv у меня печальное настроение! – написала Довлатова в микроблоге. – Маша в жизни одна, а в эфире надевала маску, и пробиться сквозь нее было сложно! Не хотелось ей почему-то говорить о житейских вещах, которые радуют ее в жизни. По природе своей Маша приятный человек, но не открывает людям свое истинное лицо. Может, слишком сильно битая она? И народ, который писал отзывы в контакте, так злобно реагировал... Мне стало тошно. Я очень расстроилась!"

Ведущая добавила, что привыкла к доброжелательным слушателям и с такой агрессией сталкивается впервые за много лет. "Это был ужас какой-то! Пытка! – пожаловалась она. – Я успокаиваю себя тем, что сегодня нам писали случайные люди! Мои слушатели – другие! Вы представляете, я даже расплакалась! Я читала это и задала себе вопрос: почему столько злости? Откуда? Может, Маша так закрывается, что устала от агрессии в свой адрес? Впервые мне захотелось позвонить психологу..."

Фото опубликовано Алла (@alla_dovlatova) Фев 9 2017 в 12:44 PST

Поклонники постарались утешить ведущую. "Вам плакать нельзя! Берегите себя!! Люди бывают разные", – написала одна из подписчиц. Другие высказали мнение, что Малиновскую не за что жалеть: "Алла, по мнению очень многих журналистов, которым "выпала удача" общаться с Машей Малиновской, – она не в адеквате. С чем это связано, судить не буду, но могу сказать, что и на меня она произвела такое впечатление. Отсюда и столько негатива – сарафанное радио никуда не денешь. Наверняка она много повидала в жизни, но то, как она иной раз это транслирует, наводит на разные мысли об ее адекватности. А народ у нас очень активный, если есть возможность уколоть, и побольнее".

Напомним, недавно стало известно, что 42-летняя Алла Довлатова ждет четвертого ребенка. По слухам, малыш появится на свет в начале лета. Ведущая не переживает из-за поздних родов. "Если человек молод душой и телом, что ему мешает родить ребенка?" – высказалась звезда в интервью "Теленеделе".