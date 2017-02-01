Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"

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"Мы находимся в постоянном контакте с российской делегацией и договорились с ее руководителем – в состав российской делегации войдут только те лица, которые могут работать в Украине", – цитирует украинское издание "Общественное вещание" супервайзера конкурса Йона Ола Санда.
К слову, в черных списках украинского минкульта находятся Иосиф Кобзон, Валерия, Наталья Королева, Олег Газманов и другие российские звезды.
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