Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка.

Зрителей мероприятия позабавило, как киевский градоначальник начал изъясняться на английском языке. Особенно трудно бывшему боксеру пришлось с произношением.

Временами речь Кличко казалась несвязным и непонятным набором слов. Однако суть он выразил понятно, констатировав, что все любят музыку и он уверен, что она может объединить мир. "Она вызывает восхищение и делает всех добрее", – заявил со сцены мэр Киева.

Перед началом жеребьевки "Евровидения", которая прошла в мэрии Киева, Виталий Кличко получил символические ключи песенного конкурса от своей коллеги из Стокгольма Евы Луизы Эрландссон. По итогам жеребьевки Россия выступит во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал "Евровидения" состоится 13 мая.

Отметим, что Виталий Кличко не впервые радует мир забавными перлами. Так, он выставил себя на посмешище, пожаловавшись на горожан за то, что они "просыпаются без разрешения". "В прошлые годы, когда киевляне просыпались без каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчас является отсутствие доверия", – сказал он.

Как писали Dni.ru, математический пример от бывшего спортсмена, озвученный им после посещения таможни уже в 2016 году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которые были на таможне.13 из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".