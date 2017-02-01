Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха

Подопечная наставника шоу "Голос" Григория Лепса Татьяна Ширко совершила противоправное действие. Она угнала машину бывшего жениха в одном из элитных подмосковных поселков.

Однако не стоит спешить записывать молодую артистку в преступницы. Дело было на съемочной площадке нового клипа Татьяны под названием "Не вернусь". По сюжету видео, героиня Ширко угнала автомобиль у бывшего бойфренда.

Режиссером клипа стал Заур Засеев. Это уже его третья работа с подопечными Лепса. Ранее он создал стильный видеоряд для композиций Николая Тимохина "Бесконечный день" и Данила Буранова "Люди".

Над сценарием клипа для Ширко режиссер долго не мучился. Татьяна настолько знойная, что для красоты картинки достаточно просто снимать ее в разных ракурсах. Но без драмы было нельзя, поэтому в сюжет ввели бывшего жениха девушки, пытающегося наладить с ней отношения.

В процессе работы режиссер заставил парня сначала мерзнуть у двери в дом, затем блуждать по лабиринтам роскошного особняка, а затем и вовсе лишил его любимой машины. Татьяна осталась в восторге и от задумки Заура, и от совместной работы с ним.





"Съемки были очень крутыми! До этого у меня были другие клипы, но их сложно даже сравнивать с работой, которую проделала съемочная группа "Худяков Продакшн". С Зауром мы познакомились в день съемок, мне было очень легко и комфортно с ним работать. Он все точно и ясно объясняет, но и не навязывает своей точки зрения", – рассказала Dni.Ru Татьяна.

По словам исполнительницы, она много часов не спала. "Снимали сутки и почти не отдыхали, – вспоминает Ширко. – Особая благодарность актеру Олегу Загороднему, сыгравшему роль моего парня, к которому я больше никогда "Не вернусь"!"