Алексей Ягудин рассказал о разводе

Алексей Ягудин дал интервью о личной жизни. Прославленный спортсмен, олимпийский чемпион рассказал о семейных ценностях и разводе.

После завершения спортивной карьеры Алексей Ягудин всю энергию направил на построение и процветание личной жизни. В феврале 2016 года спортсмен официально оформил отношения с коллегой по льду Татьяной Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей: Елизавету и Мишель.

Складывается впечатление, что семья спортсменов абсолютна самодостаточна и гармонична. Однако, по признанию Ягудина, ему никто не прививал семейных ценностей. Более того, с самого детства у него не было достойного примера перед глазами. "Мои родители развелись практически сразу, как я родился. Наверное, любить и ценить семью меня научила жизнь, обстоятельства", – рассказал о разрыве близких людей Ягудин.

Семья фигуриста живет буквально на две страны. Во Франции у Алексея и Татьяны есть собственный дом. "Я не могу сказать, что мы постоянно живем во Франции. Мы живем там, куда нас ведет наша работа. Я обожаю нашу страну, горжусь, что я русский человек, гордость за свою страну мы прививаем и нашим детям. Лиза учится как во Франции, так и в России. Я хочу дать дочерям возможность познать французскую культуру, которая когда-то в царской России была одной из основных. Поэтому она и русский, и французский учит одновременно", – отметил спортсмен.

Фото опубликовано Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Янв 17 2017 в 12:21 PST

К слову, у самого Ягудина весьма неважные познания в языке Мольера и Дюма. "У меня похуже дела обстоят, чем у Тани. Таня ходила с Лизой на дополнительные уроки. Они вдвоем учили слова, грамматику, сейчас у Татьяны большой словарный запас, а я отстающий в этом плане", – признался фигурист.

Сейчас Алексей и Татьяна активно работают, участвуя в различных ледовых шоу. Что будет дальше, спортсмен не знает. "Лет через десять, думаю, все тем же буду заниматься. Хотя кто знает, я человек сегодняшнего дня, максимум завтрашнего. Поэтому так надолго ничего не планирую", – цитируют Алексея Ягудина "Аргументы и факты".