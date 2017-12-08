Бузова рассказала о тайном ритуале на Первом канале

Знаменитая актриса Ольга Бузова порадовала поклонников новой фотогорафией. Звезда опубликовала новый снимок в Instagram.

На свежей публикации телеведущая запечатлена вместе со своими коллегами: Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым. Судя по фотографиям на стенах, дело происходит на съемках нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". Об этом же свидетельствует подпись Бузовой под публикацией: "Большой пятничный выпуск! Сегодня впервые у нас в гостях певица, ведущая нового ток-шоу Первого канала "Бабий бунт" Ольга Бузова (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)".

На снимке певица и ведущие шоу стоят в длинных черных мантиях с капюшонами. По словам Бузовой, над ней провели тайный обряд. "Провели тайный обряд посвящения меня в семью Первого Канала", – написала девушка, поясняя столь странные наряды героев фотографии.

Отметим, что далеко не все подписчики Бузовой обрадовались ее приходу на шоу "Вечерний Ургант". "НЕЕЕЕЕТ БУЗОВА НЕЕЕТ НЕНАДО В ПЕРВЫЙ ! У меня тока первый канал ловит 😞😁", "Бузова кже не знает куда свои яйца подкатить)))вездесущая)нытная)", "Позвал Ургант чисто чтоб поржать, как и собственно и все кто куда-то бузову зовет)))))))) ее стебут, а она думает что звезда))))))", – писали комментаторы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 8 2017 в 5:10 PST

Другие, напротив, поддержали Бузову. "Оля никогда не комментирую, песни твои не слушаю... Спросите зачем подписана?! Отвечу совсем не знаю зачем... так вот я о чем...захотелось написать тебе Оля... вот прям до скрежета зубов🙈 Ты такая молодец... нет!!! МОЛОДЕЦ!!! Они все ржали над тобой, а ты их уделала...тихо, медленно, методично шаг за шагом...", – писали поклонники певицы.