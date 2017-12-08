Киркоров оказался красивее Бузовой

Филипп Киркоров и Ольга Бузова сфотографировались вместе. По мнению некоторых зрителей, на снимке поп-король отечественной эстрады оказался куда симпатичнее звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Ольга Бузова и Филипп Киркоров оказались на одной сцене в рамках церемонии награждения премии "Kinder МУЗ Awards", ведущими которой были Андрей Малахов и Максим Галкин. Примечательно, что поющая звезда реалити-шоу "Дом-2" получила заветную награду как лучшая исполнительница года. "Эта награда – самая бесценная, потому что детская любовь – самая честная, бескорыстная, искренняя, и ее не купишь ни за какие деньги", – высказалась расчувствовавшаяся Бузова на своей страничке в социальной сети Instagram.

Позднее Ольга опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Филиппом. "👸🏻👑 Мой @fkirkorov ❤️", – коротко подписала снимок Бузова. На фото артисты запечатлены в обнимку. Подписчики немедленно прокомментировали публикацию, причем мнения разделились. Одни похвалили дуэт, отметив, что Ольга и Филипп – прекрасная пара. А другие заявили, что на фото певец получился лучше, чем новоиспеченная артистка.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 7 2017 в 9:52 PST

"Простите. Но на этом фото Филипп выглядит лучше Оли(((", "Пристроилась...", "У Бедросовича укладка лучше чем у тебя 😂😂😂", "Мне кажется Филип красивее выглядит чем Буз или мне кажется 🤣🤣🤣🤣 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.

Кстати, на том же мероприятии не обошлось без конфуза. Особенно наблюдательные зрители заявили, что у Ольги, вышедшей на сцену в топе и шортах, грудь буквально выскочила из наряда.

На записи с концерта видно, что Бузова чувствовала себя неловко и пыталась поправить сползавший топ. В какой-то момент она даже отвернулась от зрителей, но некоторые все равно увидели голую грудь звезды "Дома-2". Надо отдать должное профессионализму Ольги: несмотря на проблемы, она все-таки исполнила песню до конца.

