Провалившаяся на Первом канале Бузова рассказала о наболевшем

Ольга Бузова на телешоу "Бабий бунт", который зрители уже назвали провальным для Первого канала, рассказала о последних месяцах совместной жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поющая ведущая заявила, что раздражала мужа, потому что он был увлечен другой женщиной.

В одном из выпусков ток-шоу "Бабий бунт", который Ольга Бузова ведет с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой и Аленой Абитаевой, поющая звезда "Дома-2" внезапно разоткровенничалась о своей частной жизни. Ольга рассказала о наболевшем – последних месяцах брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

"У меня была такая ситуация, когда я почувствовала, что на ровном месте начала раздражать своего бывшего мужа. И когда все вокруг говорили: "У него есть другая", я так же, как и ты, отвечала: "Нет! У него не может быть другой женщины. Да, у меня есть недостатки, но мы так любим друг друга, что всю жизнь будем вместе и умрем в один день". А потом узнала, что у него год была другая женщина. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать", – поведала Бузова.

К слову, в СМИ ходят упорные слухи о скором закрытии ток-шоу. Якобы это связано с низкими рейтингами и критикой зрителей, которым не пришлись по вкусу ни ведущие (судя по комментариям в соцсетях, особенно Бузова), ни сам формат передачи. Более того, 6 декабря эфир шоу был снят с сетки. Правда, на сайте Первого пояснили, что якобы причина в важной замене – спецвыпуске передачи "Время покажет", где обсуждалось отстранение России от зимней Олимпиады.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 1 2017 в 11:22 PST

Несмотря на критику, Ольга Бузова знает себе цену. Говорят, с приближением Нового года поющая ведущая повысила свой гонорар. Если раньше выступление звезды "Дома-2" могло обойтись заказчику в 500 тысяч рублей, сейчас минимальный порог – полтора миллиона, сообщает Life.ru. Подчеркнем, что это базовые расценки.

Однако заказчики к начинающим артистам относятся несерьезно. Бузову на новогодние корпоративы приглашают неохотно – говорят, пока не признали в ней звезду.