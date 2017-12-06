Бузову без юбки назвали дешевкой

Ольга Бузова выступила в СК "Олимпийский". Поющая звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" появилась на сцене в закрытом серебристом купальнике и накинутом сверху халате, за что немедленно получила критические отзывы. Фанаты решили, что Ольга забыла надеть юбку, и назвали ее дешевкой.

В спортивном комплексе "Олимпийский" состоялся концерт, в котором приняли участие популярные молодежные коллективы и исполнители. Не осталась в стороне от мероприятия и звезда скандальной телестройки, певица, дизайнер, актриса, ведущая Ольга Бузова. Она исполнила свои хиты "Неправильная", "Хит-парад", "Мало половин".

Артистка появилась на публике в серебристом закрытом купальнике и накинутом поверх него халатике. Завершали образ зачесанные назад волосы и серебристый макияж (шоу было заявлено как "снежное", поэтому белый и серебристый цвета приветствовались).

Впечатлениями от концерта Бузова поделилась на официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня стала хедлайнером грандиозного опен-эйра в "Олимпийском" 👸🏻🎤Нереально крутое шоу, костюмы, номера и аж 3 сцены ❄️❄️❄️🎤 Спасибо за приглашение, я получила огромное удовольствие! 🤤Какой кайф, когда вместе со мной поет весь "Олимпийский" 🔥 Я не хотела уходить со сцены 🐰Спасибо всем моим людям ❤️ #моилюдивсегдасомной, что пели хором", – написала счастливая Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 5 2017 в 6:50 PST

Многочисленные подписчики обратили внимание на концертный наряд Ольги. Не всем он пришелся по вкусу. "Что за лохмотья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за мода пошла в боди ходить, я поражаюсь😕 чем дальше, тем страшнее 😴", "Оля ! Не перебарщивай с нарядами ! Как шл ... а бывает выглядишь !", "Олечка, ну ты такая красотка!!! Но где же юбка? В гримерке забыла?? Лучше ее бы надела вместо этого халата...", "Что-то я наряд не пойму – боди и халат??", "До тошноты уже! В инсту уже не зайти! Везде эта ж***а без штанов!!!", "В трусах покоряем да? Дожили – фу!!!!", "И что бы ты не одела все равно выглядешь дешевкой", – высказались возмущенные комментаторы.