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Бузова дерзко высказалась о своей свадьбе

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов пригрозил, что они с Ольгой Бузовой поженятся, если не найдутся их вторые половины. Поющая ведущая на это ответила дерзко.
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Все началось с того, что Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова опубликовали на своих страничках в социальной сети Instagram фотографии и видео, сделанные во время записи новогоднего огонька на ТНТ. Батрутдинов написал, выложив совместный со звездой "Дома-2" снимок: "Два главных холостяка ТНТ ищут свои половины. Уважаемые половины, если не найдетесь в ближайшее время, мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло!"

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

На это Ольга дала дерзкий ответ, который опубликовала в своем аккаунте. "А почему нет?! 💍" – написала Бузова. Многочисленные подписчики поющей ведущей пришли в восторг от такой перспективы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"А вы подходите друг другу 😘😘😘😘😘😘😘", "Была бы очень красивая пара", "Вы круто смотритесь. Оля, может, он твое будущее? Он для тебя создан", "Оль, он классный. Бери – не думай😘💐", "Кстати, они хорошо смотрятся, было бы круто👌", "Отличная пара!!!!!! 🍀 💞 🌻", "Оля, так хочется, чтобы Вы были счастливы. Будьте счастливы! Вы такая красивая!!!" – прокомментировали подписчики.

Отметим, что в конце декабря будет год, как Ольга Бузова оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. В свежем интервью спортсмен высказался о разрыве со звездой "Дома-2".

Спортсмен признался, что не переживал, потому что все для себя решил. "Я очень сдержанный человек. Могу долго терпеть, взвешивать, обдумывать, но если взрываюсь, то бесповоротно. Любовь прошла, завяли помидоры. Не хочу никого обвинять и оскорблять. Эта история закончилась. В любом случае виноваты оба. Не бывает, что только один", – заключил футболист.

Автор: Наталья Аряева5 декабря 2017, 08:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в золотом наряде блеснула на новогоднем огоньке

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