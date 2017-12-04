Татьяна Васильева накричала на Бузову перед камерами

Первый канал опубликовал отрывок из нового выпуска программы "Бабий бунт", на котором актриса Татьяна Васильева накричала на ведущую Ольгу Бузову в ответ на предложение помочь. Певица известна своими селфи и хотела обучить гостью премудростям этого непростого ремесла.

Ведущие и гости программы "Бабий бунт" на Первом канале обсуждали страсть людей каждый свой шаг подкреплять фотографией. Актриса Татьяна Васильева призналась, что и вовсе не умеет делать селфи. Тогда Ольга Бузова предложила ей свою помощь в постижении всех тонкостей этого мастерства, на что получила весьма холодный отказ.

Бузова попыталась объяснить, что фотографии и короткие ролики с собой в главной роли она выставляет в интернет по просьбам многочисленных поклонников. Но и тут Татьяна Васильева с ней не согласилась. "Сделай хоть что-нибудь сначала, чтобы страна хотела тебя видеть!", – в сердцах прокричала она.