Перед смертью Марьянова пичкали опасными препаратами

В крови Дмитрия Марьянова обнаружены следы потенциально опасных лекарств – галоперидола и феназепама. Согласно сообщениям журналистов, за несколько дней до смерти артисту регулярно вводили сильнодействующие препараты.

Стали известны результаты химико-гистологической экспертизы тканей тела Дмитрия Марьянова, проведенной Следственным комитетом России в рамках общей посмертной судебно-медицинской экспертизы. Специалисты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По их заключению, эти препараты регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью, компетентно сообщает РЕН ТВ.

Новые сведения могут повлечь за собой возбуждение нового уголовного дела, отмечает телеканал. Скорее всего – по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальный срок наказания по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Галоперидол — антипсихотик, который применяется при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, олигофренических, инволюционных, эпилептиформных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями и психомоторным возбуждением. Это вещество строго противопоказано при токсическом угнетении центральной нервной системы, вызванном алкоголем. К слову, на момент смерти актер был абсолютно трезв.

Что касается феназепама, это сильный транквилизатор, применяемый при невротических, неврозоподобных, психопатических и психоподобных состояниях. Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.