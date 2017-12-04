Бузовой нашли нового любовника

Ольга Бузова обнародовала фото, на котором позирует с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Поклонники поющей ведущей пришли в восторг и попросили Бузову обратить внимание на участника юмористического шоу, который до сих пор ни разу не был женат.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова обнародовала фотографии со съемок новогоднего огонька на ТНТ. Поющая ведущая обнародовала снимки, на которых запечатлена в красном блестящем платье с декольте и разрезом до бедра. Завершала образ пышная прическа.

"На съемках новогоднего Comedy❤️. Смотрите в новогоднюю ночь лучший канал #тнт 💣. Это просто космос !😍🎉❤ Подчеркнуть мою фигуру и достоинства Белла умеет идеально!👸🏻Теперь это платье – настоящий бриллиант в моем гардеробе👏🏻❤", – похвалилась Бузова обновкой.

Однако особое внимание поклонников привлекло фото, на котором она позирует вместе со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Он известен тем, что не только умеет смешно шутить, но и съемками в шоу "Холостяк". Кстати, в свои 39 лет он до сих пор так и не женился. Многочисленные поклонники пришли в восторг от совместного фото Ольги и Тимура и посоветовали ей обратить на него внимание.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 3 2017 в 11:16 PST

"🤗🤗🤗 #язнаючтотывсегданаменясмотришь А теперь еще и чувствую @timurbatrutdinov 😘" – оставила весьма интригующую подпись Бузова. Фанаты отреагировали: "какие хорошенькие 💓💓💓💓 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие милые 😍 хорошо смотритесь 😏😏😏😏😏😏😏", "Красивые такие, хорошая пара получилась бы", "Очень красивая пара👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Ну вот это еще пара понимаю", "он холостой ты свободная , мне кажется будете хорошей парой , он такой прелесть 😍😍😍😍", "ВЫ ТАКККК ПОДХОДИТЕ ДРУГ-ДРУГУ".