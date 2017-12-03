Щедрый ухажер осчастливил Бузову

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова порадовала поклонников новой фотографией. Она показала огромный букет, который ей подарил один из ухажеров.

"Спасибо тебе за то, что я улыбаюсь", – подписала снимок она. При этом Бузова не указала, что кто именно сделал ей щедрый подарок.

Впрочем, пользователи социальных сетей уверены, что давно рассекретили ухажера. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что букет преподнес участник шоу "Дом-2" Роман Гриценко.

"Мне бы столько роз..." – с плохо скрываемой завистью отметила одна из подписчиц. "Гриценко не пара тебе", – заявил другой пользователь. "Кому спасибо? И мы тоже хотим знать", – вопрошает третий комментатор.



Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 2 2017 в 11:14 PST

Напомним, ранее Гриценко уже высказывался об отношениях с Бузовой. "Мы обнялись, спросили, как дела и все. Да, объятия длились несколько секунд, ну и что? Как девушка она красивая. Ну, может и ухаживал бы. Не знаю. Сейчас не стал бы. Мы общаемся как друзья", – заявил он.