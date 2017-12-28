Собчак с тремя языками довела до тошноты

Новая фотография Ксении Собчак вызвала неоднозначную реакцию у общественности. На снимке известная телеведущая и кандидат в президенты запечатлена с тремя языками.

На своей официальной страничке в Instagram Ксения Собчак сделала новую публикацию. Телеведущая обнародовала фотографию картины, на которой запечатлена она сама. "Как же я люблю Олега Кулика лично, и современное искусство в целом:)))!!!" – подписала восхищенная талантом художника Собчак.

На полотне представлена только голова Ксении с гладко убранными волосами, в очках с черной оправой и полуоткрытым ртом, из которого высовываются сразу три языка. При этом (видимо, так задумано автором) Собчак запечатлела стоящего рядом с картиной лысого, но бородатого мужчину, по пояс голого, который со скорбным видом сложил руки впереди.

Публикация вызвала неоднозначные эмоции у публики. Судя по комментариям, подписчики скандально известной телеведущей оказались не большими поклонниками современного искусства. У многих картина вызвала тошноту.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 28, 2017 at 1:27 PST

"Фуээ.... меня одну затошнило?? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Скорее всего я просто ничего не понимаю в современном искусстве,но со стороны кажется что это очень дико))", "Жесть", "Фууу, грязный язык", "Фу-фу-фу, "Мерзость", "Я, видимо, в современном искусстве ничего не понимаю... Да и не хочу понимать... Противно..." – высказались пользователи Сети.

Напомним, 26 декабря Центризбирком рассмотрел документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак. Телеведущая получила разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей в поддержку своей кандидатуры.