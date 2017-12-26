Свиридова рассказала о тайной свадьбе

Алена Свиридова дала откровенное интервью. Певица прокомментировала слухи о тайной свадьбе.

Около восьми лет Алена Свиридова счастлива с армянским предпринимателем Давидом Варданяном. Они познакомились на светском мероприятии, причем, по словам певицы, она выглядела не лучшим образом. "Я была ненакрашенная, в каком-то спортивном костюме... Но Давид все равно обратил на меня внимание", – отметила артистка.

Варданян младше Свиридовой на 14 лет. Однако разница в возрасте не имеет значения для влюбленных. "Мы с Давидом очень дружно и весело живем. А преимущество моего возраста в том, что ты уже начинаешь кое-что понимать в жизни и не париться по поводу каких-то вещей, которые для многих людей являются достаточно серьезными", – рассказала исполнительница.

В СМИ то и дело появляется информация о тайной свадьбе Свиридовой. Однако Алена прояснила ситуацию, сообщив, что не собирается отправляться в ЗАГС. "Замуж я не собираюсь. Сакральный смысл брака – в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками, лысиной и прочими атрибутами... Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали по-другому, поэтому нам сложно это принять", – цитирует Алену Свиридову "Собеседник".

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Дек 24, 2017 at 11:53 PST

У певицы двое сыновей. Старшему уже 34 года. Певица призналась, что хочет стать бабушкой. "Мечтаю, чтобы у кого-то из моих сыновей родилась дочь. У меня для нее есть много красивых украшений. Я хочу завязывать ей бантики", – призналась певица.