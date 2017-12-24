Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске

Скандальные разборки между Владимиром Фриске и Дмитрием Шепелевым, казалось бы затухшие со временем, разгорелись с новой силой. Теперь россияне гадают – что именно сделал телеведущий на поминках своей жены.

Выступление Владимира Фриске в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вдохнуло новую жизнь в затянувшийся конфликт отца Жанны Фриске с ее мужем Дмитрием Шепелевым. Пожалуй самым скандальным и вместе с тем непонятным стал эпизод с обвинениями телеведущего в неподобающем поведении на поминках по жене.

Началось все с легкой подачи ведущей Анны Городжая. "На поминках поведение Димы это было за гранью добра и зла. Честно", – заметила она. Ее тут же поддержал Владимир Фриске. "Расскажи, не стесняйся. Если надо, привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну...", – подлил он масла в огонь.

Впрочем, девушка подробностей рассказывать не стала, объяснив это тем, что опасается за свою жизнь. Предпочел не открывать завесу тайны и сам Владимир Фриске. "Про поминки я вообще хочу промолчать", – резюмировал он.Лера Кудрявцева еще больше подстегнула интерес зрителей, заверив, что у нее от происходившего волосы вставали дыбом. Тем ни менее, никто из них так и не сказал – что же именно делал Дмитрий Шепелев на поминках Жанны Фриске.

Примечательно, что на новый виток скандала Дмитрий Шепелев ответил гневной отповедью на своей странице в Instagram, но и там он ни словом не упомянул поминки и какой-либо связанный с траурными мероприятиями скандал. "Мне не в чем упрекнуть себя", – подчеркнул телеведущий. Пользователи Сети поддержали его, хотя нашлись и те, кто все же задумался о поведении вдовца во время траурного мероприятия.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 23, 2017 at 3:19 PST

Впрочем, ни одной убедительной версии даже самые отъявленные злопыхатели привести не смогли. Одни выразили предположение, что Дмитрий Шепелев якобы не мог скрыть радости по поводу свалившейся на него свободы. Другие – что он уже у гроба жены начал выяснять отношения с ее родственниками. Впрочем, ни одна из версий на проверку ни оказалась хоть сколько-нибудь состоятельной. Да и загадочная фраза Владимира Фриске про то, что Дмитрий Шепелев обещал "прыгнуть" только добавила сомнения всем любителям поискать истину.