Ургант признался в проблемах с алкоголем

Известный российский актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, решился на смелый шаг и признался, что раньше у него были проблемы с алкоголем. О своем пагубном пристрастии рассказал на сцене во время документального спектакля.

Актер Андрей Ургант сыграл в первом в России документально-клоунском спектакле "Трезвые". Постановка повествует о преодолении алкогольной зависимости и строится на реальных историях. И сам актер также поделился личной историей.

В своих монологах Андрей Ургант признался, что у него в жизни был период, когда он сильно выпивал. Причем, в отличие от многих своих коллег, по утрам актер не испытывал похмелья. Наоборот, ему становилось только лучше. Однако он все же решил бросить пить, испугавшись, что подошел к точке невозврата.

"Я до белой горячки никогда не допивался, но допивался до такого, что мне были уже неинтересны ни девушки, ни друзья, да просто ничего", – цитирует StarHit Андрея Урганта. "У меня наступил такой момент, когда мне с водкой стало интереснее, чем со смыслом моей жизни, то есть с искусством и семьей!", – добавил он.

Актер подчеркнул, что отказался от алкоголя несколько лет назад и ни разу не пожалел о своем решении. Опасность этой пагубной привычки не стоит недооценивать. "Знаете, что в этом году от алкоголя умерло больше людей, чем за предыдущие 100 лет?", = заметил актер.

Отметим, вместе с Андреем Ургантом в постановке заняты и другие знаменитости, такие как художник Дмитрий Шагин "Митек" и легендарный солист группы "АукцЫон" Олег Гаркуша. Они поделились собственными историями о борьбе с алкоголем. Часть денег от продажи билетов пойдет на поддержку реабилитационного центра для алкоголиков "Дом надежды на Горе".