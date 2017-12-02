Ургант признался в проблемах с алкоголем
Актер Андрей Ургант сыграл в первом в России документально-клоунском спектакле "Трезвые". Постановка повествует о преодолении алкогольной зависимости и строится на реальных историях. И сам актер также поделился личной историей.
В своих монологах Андрей Ургант признался, что у него в жизни был период, когда он сильно выпивал. Причем, в отличие от многих своих коллег, по утрам актер не испытывал похмелья. Наоборот, ему становилось только лучше. Однако он все же решил бросить пить, испугавшись, что подошел к точке невозврата.
"Я до белой горячки никогда не допивался, но допивался до такого, что мне были уже неинтересны ни девушки, ни друзья, да просто ничего", – цитирует StarHit Андрея Урганта. "У меня наступил такой момент, когда мне с водкой стало интереснее, чем со смыслом моей жизни, то есть с искусством и семьей!", – добавил он.
Актер подчеркнул, что отказался от алкоголя несколько лет назад и ни разу не пожалел о своем решении. Опасность этой пагубной привычки не стоит недооценивать. "Знаете, что в этом году от алкоголя умерло больше людей, чем за предыдущие 100 лет?", = заметил актер.
Отметим, вместе с Андреем Ургантом в постановке заняты и другие знаменитости, такие как художник Дмитрий Шагин "Митек" и легендарный солист группы "АукцЫон" Олег Гаркуша. Они поделились собственными историями о борьбе с алкоголем. Часть денег от продажи билетов пойдет на поддержку реабилитационного центра для алкоголиков "Дом надежды на Горе".
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