Очаровательный сын Сергея Жукова покорил россиян
В видео малыш заявил, что одну из композиций он боится. Почему именно, мальчик объяснить не смог. Судя по всему, его пугает фраза: "Ты плачешь в темноте". "Ах, какая смена растет у папы Сережи. Уникальное новое звучание песни не оставит вас равнодушными. Ставим лайки Мирошке", – написал Жуков под постом на своей странице в Instagram.
Милое видео не оставило подписчиков певца равнодушными. Они оставили массу комплиментов мальчику, отметив, что малыш хорошо поет. "Сладкий", "Как мило", "Мироша – молодец", "Ой, смешной какой", "Какое чудо!", - восхищаются фолловеры в комментариях.
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