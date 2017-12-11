Очаровательный сын Сергея Жукова покорил россиян

Солист группы "Руки Вверх!" в своем микроблоге поделился с фолловерами трогательной видеозаписью о том. В ролике его трехлетний сын Мирон исполняет родителям песню коллектива.

В видео малыш заявил, что одну из композиций он боится. Почему именно, мальчик объяснить не смог. Судя по всему, его пугает фраза: "Ты плачешь в темноте". "Ах, какая смена растет у папы Сережи. Уникальное новое звучание песни не оставит вас равнодушными. Ставим лайки Мирошке", – написал Жуков под постом на своей странице в Instagram.

Милое видео не оставило подписчиков певца равнодушными. Они оставили массу комплиментов мальчику, отметив, что малыш хорошо поет. "Сладкий", "Как мило", "Мироша – молодец", "Ой, смешной какой", "Какое чудо!", - восхищаются фолловеры в комментариях.