Россияне набросились на оскандалившегося Маслякова

Обвинение Александра Маслякова в коррупции наделало много шуму в Сети. Пользователи злорадствуют над отцом Клуба веселых и находчивых.

Обитатели Twitter, не стесняясь в выражениях, высказываются как о самом Клубе веселых и находчивых, так и о его бессменном руководителе и ведущем. Пользователи не просто считают Маслякова виновным, но и требуют его наказания. "Масляков из квн тоже отметился коррупцией и крупной аферой. Об этом давно писал О.Лурье. Пркуратура "проснулась" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Использованные изделия выбрасывают, И Масляков не исключение. Туда ему и дорога", – писали пользователи Twitter.

Многие припомнили Александру Васильевичу слухи о том, что он якобы сидел в тюрьме, и усмотрели в нынешней ситуации повторение прошлой истории. "Масляков попал в неприятную ситуацию. Опять, связанную с деньгами. Большинство не знает, но первый КВН запретили по разным причинам, но среди них была причина, связанная с торговлей валютой. И, как говорят вовлеченные, к этому делу имел отношение молодой ведущий КВН. Круг замкнулся", "Говорили, что Александр Масляков сидел в тюрьме за валютные махинации", – вспоминают слухи пользователи.

Использованные изделия выбрасывают, И Масляков не исключение. Туда ему и дорога. — Scanshell (@Scanshell) 1 декабря 2017 г.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что, предположительно, бессменный ведущий КВН Александр Масляков уволен по подозрению в коррупции. По некоторым данным, проверка установила, что он нарушил закон, совместив должность главы молодежного центра (государственного унитарного предприятия) с руководством коммерческой организацией. Сообщается, что случилось это якобы еще в 2014 году, когда "Планета КВН" и творческое объединение "АМиК" образовали совместное ООО "Дом КВН".

Говорили, что Александр Масляков сидел в тюрьме за валютные махинации. — Маричка Ивановна (@Marichka_Iv) 19 ноября 2017 г.

Позднее стала известна официальная позиция "Планеты КВН". Как сообщил пресс-центр организации, Александр Васильевич сам решил уйти уже какое-то время назад. "Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А.В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако, в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", – приводит РИА Новости слова представителей Маслякова.