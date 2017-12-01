Маслякова уволили из КВН после грязного скандала

Отца веселых и находчивых обвинили в коррупции. Он считается одним из самых богатых людей в стране.

Телеведущего и одного из основателей Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова лишили должности главы компании "Планета КВН" после обвинений в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба международной антикоррупционной организации Transparency International.

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Прокурорская проверка установила, что Масляков грубо нарушил закон, совместив должность главы молодежного центра (государственного унитарного предприятия) с руководством коммерческой организацией. Случилось это еще в 2014 году, когда "Планета КВН" и творческое объединение "АМиК" в 2014 году образовали совместное ООО "Дом КВН".

Антикоррупционеры обратили внимание, что здание, подаренное КВН на 50-летие президентом страны Владимиром Путиным, прежде находилось в собственности города Москвы. Стоимость бывшего кинотеатра "Гавана", расположенного на Шереметьевской улице в московском районе Марьина Роща, – более миллиарда рублей без учета стоимости земли. Но теперь эта дорогая недвижимость странным образом оказалась в руках частной компании...

Напомним, Александр Масляков считается одним из самых богатых телеведущих в стране. Он зарабатывает на созданном еще в советское время бренде КВН – эдакой фабрике эстрадных звезд. Ведь именно из КВН вышли Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Михаил Галустян, Юлий Гусман. По подсчетам Forbes, доход возглавляемого Масляковым творческого объединения "АМиК" от телетрансляций, гастрольных туров команд КВН и отдельных выступлений участников кавээновских лиг разных уровней составляет не менее 3,5 миллиона долларов в год. Это больше, чем зарабатывают Алла Пугачева и Никита Михалков.

Как говорят, за выступление в региональной или центральной лиге (за исключением телевизионных) каждая команда должна платить взнос – до 20 тысяч рублей в зависимости от уровня игры. Кроме того, команды обязаны делать отчисления от гастрольных поездок и корпоративных выступлений в размере 10-20% от суммы гонорара.