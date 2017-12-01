Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой

Звезда "Дома-2" подсидела ведущего. И пообещала не петь. Хотя бы один вечер.

Ведущей второй церемонии вручения премии "Высшая лига", учрежденной "Новым радио", стала Ольга Бузова. "Зрителям в зале, телезрителям, да и всей стране сегодня очень повезло, ведь наконец-то на сцене работает профессиональная ведущая, – без ложной скромности похвалила себя звезда "Дома-2" корреспонденту Dni.Ru. – Моя задача – приносить радость людям и дарить любовь".

В прошлом году премию вел Дмитрий Нагиев. Но в этом году ушлая Бузова фактически подсидела его. Она сидит на "Доме-2", поет, занимается дизайном одежды, а теперь еще и ведет большие концерты.

"Полный зал собрался сегодня посмотреть на меня!", – ахала Ольга. Правда, она очень обиделась, узнав, что "Золотую сирену" – приз "Высшей лиги" сама не получит. "Раз вы мне награду не даете, тогда я ее сама возьму!", -пригрозила Бузова. Ей просто обидно, что в уходящем году все главные музыкальный премии – от "МУЗ-ТВ" до "Золотого граммофона" – не отметили ее вокальных экзерсисов.





"Оля, хорошо, мы дадим тебе статуэтку, но только если ты пообещаешь не петь", – успокоил соведущий церемонии Роман Емельянов. И правда, на протяжении всей церемонии Бузова сдерживалась, но не пела. "Я еще соберу "Олимпийский", как недавно собрали Тимати и Оксиморон", – пообещала Ольга.





"Такой объем текста у меня в голове сегодня, который надо сказать по сценарию концерта, а я никогда столько информации не запоминала", – призналась Бузова. Рассказала она и радостях в жизни: "Я вошла в топ по просмотра stories в Instagram среди всех мировых звезд, нахожусь на 3-м месте и обошла саму Ким Кардашьян. А вообще, я живу на полную катушку, даю по 15 концертов в месяц и радуюсь своей востребованности. Мужчин у меня нет, поэтому радую себя работой".