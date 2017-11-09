Джигарханян стал участником чудовищной провокации

Жена звезды театра и кино Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз выступила на телевидении. Она отрицала все обвинения в растрате государственных средств.

Девушка участвовала в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" по видеосвязи. Сейчас она находится в Грузии, куда в срочном порядке уехала после того, как в СМИ появилась информация, что Виталина присвоила себе 80 миллионов рублей, выданных государством на поддержку театра Армена Борисовича.

По словам Цымбалюк-Романовской, она не брала никаких денег. "Я уверена, что это неправда. Годовой бюджет финансирования нашего театра составлял около 73 миллионов рублей, а вы говорите о 80. Как такое может быть?" – возмущалась Виталина.

Она уверяет, что уехала из России, потому что устала от чрезмерного интереса к своей персоне. "Я не убегаю и не прячусь. Я просто хочу подождать здесь какое-то время, чтобы прошла истерия вокруг нашей личной истории", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Так как Виталина не присутствовала в студии, то большую часть программы общественное внимание было приковано не к ней, а к ее подруге и представителю – Элине Мазур. Та рассказала, что Цымбалюк-Романовская не зря покинула страну. После одного из эфиров она оказалась втянутой в "чудовищную провокацию".

"Не согласуя с нами, привезли Армена Борисовича и поставили перед запертой дверью и устроили цирк. К слову, эта квартира ему изначально не принадлежала, у меня есть все документы. Тогда я физически не могла приехать. Но на следующий день, когда мы были готовы его заселить, никто не приехал", – отметила Элина.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская 27 ноября может стать завидной невестой – на этот день с 9 ноября перенесен ее развод с Арменом Джигарханяном. Адвокат сообщил, что слушание пройдет в закрытом режиме, без прессы, потому что речь идет о частной жизни.