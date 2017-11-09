Cбежавшая жена Джигарханяна рассказала о своей болезни

Встревоженный корреспондент Dni.Ru дозвонился до Виталины. И узнал подробности из первых рук

Новость о том, что намеченный на 9 ноября развод Армена Джигарханяна и его молодой жены не состоялся, вызвала много вопросов. Якобы слушания перенесли на 27 ноября из-за того, что Виталина Цымбалюк-Романовская находится в больнице, поэтому не может присутствовать на заседании.

О причинах экстренной госпитализации беглянки ничего не сообщалось. Но говорили, что, скорее всего, нервное напряжение последних дней сказалось на здоровье. И теперь, мол, ее, пережившую стресс, выхаживают врачи в родном Киеве.

Встревоженный корреспондент Dni.Ru дозвонился до оплеванной многими Виталины, чтобы узнать о состоянии ее драгоценного здоровья. "Я в Грузии. Не болею, слава богу", – сказала Цымбалюк-Романовская. Она попросила не верить слухам и поблагодарила за поддержку.

38-летняя красавица очень болезненно воспринимает все происходящее. Бесконечная травля, обвинения в мошенничестве и хищениях сильно огорчают ее. Ведь она так любила своего 82-летнего мужа, отдала народному артисту всю себя, свою любовь, заботу и молодость – кормила его с ложечки, шила специальную обувь у мастера в Баден-Бадене, водила под ручку... "У меня к Армену Борисовичу была любовь с первого взгляда, и я не думала о том, сколько ему лет, – заверила Виталина корреспондента Dni.Ru. – Я всегда обращалась к нему на Вы, подчеркивая уважение".

Мать Цымбалюк-Романовской варила вкусный клюквенный компот для Джигарханяна. Теперь же вместе с мужем и дочерью она оказалась изгнанной из театра и тоже находится в Грузии.