Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве

Ушлую Виталину выхаживают врачи. Судя по всему, нервное напряжение последних дней сказалось на ее здоровье.

Намеченный на 9 ноября развод Армена Джигарханяна и его молодой жены не состоялся. Слушания перенесли на 27 ноября. Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская находится в больнице, поэтому не может присутствовать на заседании.

О причинах экстренной госпитализации беглянки ничего не сообщается. Скорее всего, нервное напряжение последних дней сказалось на здоровье. И теперь ее, пережившую стресс, выхаживают врачи в родном Киеве.

Напомним, что бедную обладательницу трех московских квартир стоимостью в 100 миллионов рублей последнее время травили и били со всех сторон. Поклонники Джигарханяна обвиняли ее в мошенничестве, присвоении чужого имущества, финансовых хищениях. Причем бросали камнями те, кто знает о ситуации только из новостей. Тогда как следственные органы еще не дали оценку произошедшему. Пока финансовая проверка в театре показала лишь исчезновение 80 миллионов рублей, которые, как говорят, были переведены в офшоры.

Как писали ранее Dni.Ru, после отъезда из России молодая жена актера обратилась к известному в Грузии реабилитологу и психологу Рафаэлю Утургаури. Доктор Раф, как зовут его на родине, помогает пациентам преодолеть кризисные состояния и направить мысли в нужное русло. По его совету Цымбалюк-Романовская боролась со стрессом оригинальным способом – врач заставлял с силой бить ногами по специальному валику. Наверное, в эти моменты она представляла Артура Согомоняна, который разрушил ее тихое семейное счастье и лишил хлебной работы генерального директора...