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Больной ВИЧ Чарли Шин изнасиловал ребенка

Чарли Шин. Фото: GLOBAL LOOK press/D. Long
Звезду Голливуда Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика. Инцидент произошел на съемочной площадке фильма "Лукас" 32 года назад.
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Жертвой Чарли Шина оказался актер Кори Хэйм, которого уже нет в живых. О ЧП журналистам рассказал друг пострадавшего Доминик Брашия. По его словам, в один из дней Кори не смог сдержаться и поделился страшной тайной.

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Сюжеты Гей-скандалы

Об изнасиловании Хэйма упоминал в своей книге актер Кори Фельдман: "В какой-то момент во время съемок взрослый мужчина убедил его, что это совершенно нормально в кинобизнесе – иметь сексуальные отношения. Это то, что "все ребята делают".  

Фельдман не указал имя злоумышленника. Актер лишь косвенно обвинил Шина, отметив, что недолюбливает Чарли, потому что тот сильно повлиял на одного из его приятелей, передает "360" со ссылкой на Daily Mail.

Близкие Хэйма заверили, что он всю жизнь пытался оправиться от того, что произошло на съемочной площадке, но так и не смог побороть душевную боль. Кори Хэйм умер в 2010 году от передозировки наркотиков, ему было 38 лет.

Шин отрицает обвинения в свой адрес. По словам актера, между ним и Хэймом никогда не возникало интимной связи.

Напомним, в ноябре 2015 года Шин публично признался, что является ВИЧ-положительным. Девушки, с которыми Чарли вступал в интимную связь, забросали его судебными исками, отметив, что он скрывал диагноз. Какое-то время Шин лечился в США, а затем заявил, что нашел альтернативных лекарей в Мексике. 

Автор: Алёна Нестерова9 ноября 2017, 08:35
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