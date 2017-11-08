Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье

Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузову повесили прямо на сцене Люди в ужасе бегут от Джигарханяна

Выбор читателей

Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Внук Пугачевой страдает из-за предательства
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
партнеры
Среда 8 ноября
Лента новостей
14:57
Стресс провоцирует зависимость от смартфона
14:30
Голый пассажир метро устроил жаркие танцы с шестом (видео)
14:28
Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"
14:15
Госдума вводит налоговые льготы для дольщиков
14:10
Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
13:43
"Светлана" построила левый тоннель Кожуховской линии
13:31
Кто из россиян рискует заболеть раком
13:13
Как усилить сигнал Wi-Fi
12:50
Украины не будет через два года
12:46
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
12:40
Ведущую раскритиковали за слишком тесное платье
12:23
Range Rover Sport. Образец британского стиля
12:00
Главные опасности лотереи
11:59
Названы самые бесполезные медицинские тесты
11:58
Украинцы закатили истерику после демарша Польши
11:53
В России выбрали самого популярного зимнего волшебника
11:38
Украина сделала первый шаг к войне с Россией
11:20
Маре Багдасарян выписали новый штраф
11:18
В России нашли замену AliExpress
11:08
Макрон побил асексуального Порошенко
11:00
Скрипач-виртуоз из Испании выступит с единственным концертом в Москве
10:53
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
10:40
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
10:39
Украина пошла на политическое самоубийство
10:31
Глава ФАС Крыма найден мертвым
10:28
Проклова о болезненной дележке имущества после развода
10:19
Почему будильник iPhone вызывает тревогу и агрессию
10:09
Раскрыт секрет превращения в зомби
10:02
В Москве украли деньги на лечение тяжелобольного артиста
09:59
Жена прогнала хватающегося за сердце больного Казаченко
09:43
На Украине умер известный актер
09:31
Найден механизм стирания памяти
09:24
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
09:24
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
09:23
У столичной пенсионерки угнали Mercedes за 8 миллионов
09:10
В Москве ограничат продажу алкоголя
08:57
Открыт легкий способ борьбы с ожирением
08:51
Народ возмутился из-за нового "Евровидения"
08:43
Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
08:41
На трех станциях московского метро закрыли эскалаторы
08:30
Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
08:11
Почему Украина идет на отчаянные меры в отношениях с Россией
08:10
Сердюков ищет 35 миллиардов на новый проект
08:00
В России вступили в силу изменения в ПДД
22:06
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
22:00
Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти
21:46
Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о скорых родах
21:14
Охранник сауны изнасиловал подругу на рабочем месте
21:10
Открыт способ управлять сексуальным влечением
21:06
На Урале пациент умер на пороге больницы
21:00
За что Бородина ненавидит Бузову
20:57
Под Краснодаром школьный автобус попал в смертельное ДТП
20:50
Боевики нанесли удар по району российского посольства в Дамаске
20:45
В университете в Техасе устроили стрельбу
20:36
Известная певица слила свое голое фото в Сеть
20:22
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
20:19
Подругу молодой жены Джигарханяна обвинили в связях с ОПГ
19:56
Как живет победитель первой "Фабрики звезд"
19:29
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
19:22
На выставке в Москве станцевали голые модели (видео)
19:08
Названа точная дата гибели человечества
18:44
В дорогой нефти увидели шанс для рубля
18:21
Вскрылся страшный обман на концерте Бузовой в Москве
18:04
Индия сдала секреты русской субмарины американцам
17:59
В Брюсселе спланировали подлость против "Газпрома"
17:41
Цену на iPhone X подняли в несколько раз
16:58
Мара Багдасарян внезапно исцелилась от эпилепсии
16:56
В Госдуме назвали главные уроки Октябрьской революции
16:40
Пенсионный фонд потерял миллиарды накоплений россиян
16:39
Прощание с Великим Октябрем
16:16
Под Москвой мужчина 6 лет держал взаперти семью и избивал жену
16:11
Контактный центр Стройкомплекса Москвы доказал свою эффективность
16:07
В Москве грабитель подбросил в офис гранату
16:00
Онкобольной Задорнов молит простить ему грехи
15:54
Известный певец пересадил волосы со спины на голову
15:44
Госдума проведет два внеочередных заседания
15:34
Польша предъявила России дерзкие обвинения
15:31
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
15:00
Мажоры устроили в Москве гонки по встречной (видео)
14:57
Порошенко заказал нападение на Тимошенко
14:52
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
14:45
Стеклянная посуда с узорами опасна для здоровья
14:24
Во Внуково пассажиры жалуются на непереносимый запах гари
14:23
Smart ForFour: умник в семье Mercedes-Benz
14:20
Известный актер борется за жизнь отравленной жены
14:13
Влад Сташевский после химии перестал выходить на сцену
14:10
Неожиданные подробности личной жизни Дмитрия Киселева
14:06
Под Вологдой охотник подстрелил товарища вместо лося
13:57
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
13:51
Актер Кокшенов заговорил после инсульта
13:45
Мужу Кабаевой угрожали перед жестоким избиением
13:38
Осквернение Вечного огня в Киеве возмутило Россию
13:23
Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой
13:19
Мегацунами уничтожит 11 стран
13:14
Иностранцы едут в Россию ради смены внешности
13:12
Крутой влез в скандал с Галкиным
12:56
Как вызвать хорошие сны
12:54
Столичного подполковника уволили за роман с заключенным
12:53
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
12:33
У берегов Италии нашли тела 26 девочек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
За что Бородина ненавидит Бузову
Шоу-бизнес

Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press\Ik Aldama
Супруга принца Уильяма, герцогиня Кэтрин решила сэкономить после того, как ее обвинили в транжирстве. На сей раз Кейт появилась на публике в старом платье, которое "выгуливала" три года назад.
прочитано 4213 раз

Накануне, 7 ноября, в Кенсингтонском дворце состоялся торжественный ужин Центра Анны Фрейд. Организация занимается изучением и лечением психических проблем у детей и подростков. А с 2016 года его патронирует Кейт Миддлтон, поэтому герцогиня не смогла пропустить мероприятие. Для выхода в свет супруга британского принца Уильяма выбрала черное платье, украшенное гипюром, которое, что интересно, уже надевала в 2014 году.

ПО ТЕМЕ

Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон

Беременную Кейт Миддлтон схватил медведь

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Кэтрин в наряде от модельера Дианы фон Фюрстенберг на приеме встретилась с подопечными психологического центра и с теми людьми, которые вместе с ней помогают заботиться о его пациентах. Миддлтон лучезарно улыбалась, позировала на камеры многочисленным представителям СМИ, демонстрируя приподнятое настроение. Кэтрин совсем не смущало, что на мероприятии она была в гордом одиночестве.

Впрочем, не совсем. Журналисты то и дело пытались подловить Кейт, чтобы запечатлеть ее беременный живот, который непринужденно выглядывал из-под ткани платья. Кстати, этот наряд Миддлтон "выгуливала", когда ждала принцессу Шарлотту. Кэтрин решила выйти в свет в старом платье, чтобы сэкономить, утверждает The Telegraph. А еще таким образом Миддлтон попыталась успокоить возмущенную общественность, которая разразилась критическими отзывами после того, как для игры в теннис с детьми в Национальном теннисном центре в Лондоне Кейт надела дизайнерские спортивные штаны Tuxedo Track Pant бренда Monreal London за 250 евро.

На сей раз Миддлтон, ожидающую третьего ребенка, похвалили пользователи Сети. "Катя свежа аки майская роза. Ей оч идет беременность", "Где-то она уже была в этом платьюшке. Молодец, не обвинят в растратах))", "при всех проблемах со здоровьем на первых месяцах, Кэтрин очень идет беременность", "какая она миленькая) прям светится)", – высказались русскоязычные комментаторы.

Автор: Наталья Аряева8 ноября 2017, 12:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды

567

комментарии

Политика

Украина передумала воевать с Россией
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
Индия сдала секреты русской субмарины американцам

Шоу-бизнес

Больная Королева умерла в подъезде
Навка решила рожать после бегства партнера к Семенович
Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!
Товарок сбежавшей жены Джигарханяна гонят в шею

Проишествия

У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Lifestyle

Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Шоу-бизнес

За что Бородина ненавидит Бузову

Рустам Солнцев назвал настоящую причину конфликта двух звезд "Дома-2"
Шоу-бизнес

Народ возмутился из-за нового "Евровидения"

Общественность отреагировала на главную музыкальную новость
Шоу-бизнес

Королева скоропостижно скончалась

На протяжении многих лет у женщины были натянутые отношения с матерью
Шоу-бизнес

Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!

Красотка высказалась о нападении неизвестных

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Регионы

Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru