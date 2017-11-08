Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье
Накануне, 7 ноября, в Кенсингтонском дворце состоялся торжественный ужин Центра Анны Фрейд. Организация занимается изучением и лечением психических проблем у детей и подростков. А с 2016 года его патронирует Кейт Миддлтон, поэтому герцогиня не смогла пропустить мероприятие. Для выхода в свет супруга британского принца Уильяма выбрала черное платье, украшенное гипюром, которое, что интересно, уже надевала в 2014 году.
Кэтрин в наряде от модельера Дианы фон Фюрстенберг на приеме встретилась с подопечными психологического центра и с теми людьми, которые вместе с ней помогают заботиться о его пациентах. Миддлтон лучезарно улыбалась, позировала на камеры многочисленным представителям СМИ, демонстрируя приподнятое настроение. Кэтрин совсем не смущало, что на мероприятии она была в гордом одиночестве.
Впрочем, не совсем. Журналисты то и дело пытались подловить Кейт, чтобы запечатлеть ее беременный живот, который непринужденно выглядывал из-под ткани платья. Кстати, этот наряд Миддлтон "выгуливала", когда ждала принцессу Шарлотту. Кэтрин решила выйти в свет в старом платье, чтобы сэкономить, утверждает The Telegraph. А еще таким образом Миддлтон попыталась успокоить возмущенную общественность, которая разразилась критическими отзывами после того, как для игры в теннис с детьми в Национальном теннисном центре в Лондоне Кейт надела дизайнерские спортивные штаны Tuxedo Track Pant бренда Monreal London за 250 евро.
На сей раз Миддлтон, ожидающую третьего ребенка, похвалили пользователи Сети. "Катя свежа аки майская роза. Ей оч идет беременность", "Где-то она уже была в этом платьюшке. Молодец, не обвинят в растратах))", "при всех проблемах со здоровьем на первых месяцах, Кэтрин очень идет беременность", "какая она миленькая) прям светится)", – высказались русскоязычные комментаторы.
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