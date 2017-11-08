Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кэтрин решила сэкономить после того, как ее обвинили в транжирстве. На сей раз Кейт появилась на публике в старом платье, которое "выгуливала" три года назад.

Накануне, 7 ноября, в Кенсингтонском дворце состоялся торжественный ужин Центра Анны Фрейд. Организация занимается изучением и лечением психических проблем у детей и подростков. А с 2016 года его патронирует Кейт Миддлтон, поэтому герцогиня не смогла пропустить мероприятие. Для выхода в свет супруга британского принца Уильяма выбрала черное платье, украшенное гипюром, которое, что интересно, уже надевала в 2014 году.

Кэтрин в наряде от модельера Дианы фон Фюрстенберг на приеме встретилась с подопечными психологического центра и с теми людьми, которые вместе с ней помогают заботиться о его пациентах. Миддлтон лучезарно улыбалась, позировала на камеры многочисленным представителям СМИ, демонстрируя приподнятое настроение. Кэтрин совсем не смущало, что на мероприятии она была в гордом одиночестве.

Впрочем, не совсем. Журналисты то и дело пытались подловить Кейт, чтобы запечатлеть ее беременный живот, который непринужденно выглядывал из-под ткани платья. Кстати, этот наряд Миддлтон "выгуливала", когда ждала принцессу Шарлотту. Кэтрин решила выйти в свет в старом платье, чтобы сэкономить, утверждает The Telegraph. А еще таким образом Миддлтон попыталась успокоить возмущенную общественность, которая разразилась критическими отзывами после того, как для игры в теннис с детьми в Национальном теннисном центре в Лондоне Кейт надела дизайнерские спортивные штаны Tuxedo Track Pant бренда Monreal London за 250 евро.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Ноя 7 2017 в 3:06 PST

На сей раз Миддлтон, ожидающую третьего ребенка, похвалили пользователи Сети. "Катя свежа аки майская роза. Ей оч идет беременность", "Где-то она уже была в этом платьюшке. Молодец, не обвинят в растратах))", "при всех проблемах со здоровьем на первых месяцах, Кэтрин очень идет беременность", "какая она миленькая) прям светится)", – высказались русскоязычные комментаторы.