Шубскую затравили за слова о Бузовой

Пользователи Сети ехидно отреагировали на слова модели Настасьи Шубской, адресованные скандально известной ведущей и певице Ольге Бузовой. За поддержку Ольге, которую Настасья ей оказала, манекенщицу буквально затравили.

На днях в столице состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой. Среди многочисленных гостей на шоу оказалась и супруга прославленного хоккеиста Александра Овечкина, модель Настасья Шубская. Манекенщица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram совместное фото с Бузовой.

"Спасибо, дорогая @buzova86 за прекрасный вечер! Ты такая хрупкая и ранимая, но в то же время сильная и целеустремленная! И то что я увидела, как ты отдаешься во время концерта и то какие эмоции ты вызываешь у людей, подтверждение тому, что ты движешься в правильном направлении! Удачи тебе😘💋" – подписала снимок Настасья.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Шубской. Пока одни фанаты осыпали Ольгу и Настасью комплиментами, другие обрушились на модель с критикой. "Бузова из каждого Утюга! Уши и глаза уже затерла. Брошенка номер один. Вот умеют люди на этом деньги подымать😆😆😆😆", "Настя!!! Просто красотка !!! И умничка!!! У такой мамы не может быть другой дочки!!! Но не ожидала , что Бузова– это твой круг... я в шоке. Бузова – низкопробщина опущенная", "А что ты Настенька, ее на свадьбу свою не пригласила попеть, ааа?", "Не думала, что у Вас могут быть общие интересы с человеком разбившем семью с ребенком, а потом скакавшем на всю страну голой. Какой ценный вклад в искусство делает это создание, какие принципы пропагандирует? Пошлость, ограниченность, бесталанность и безмерное чеславие. И нам не надо знать ее лично, вполне достаточно посмотреть с ней пару эфиров. Очень жаль Анастасия, что эта персона Вам близка", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Ноя 7 2017 в 11:58 PST

К слову, бывшая участница телепроекта "Дом-2" Татьяна Африкантова рассказала, как Ольге Бузовой удалось обеспечить переполненный зал на своем концерте в Москве. По словам Татьяны, бывших и нынешних участников проекта принудительно свозили на выступление певицы. А еще, как уверяет Африкантова, часть билетов раздавалась бесплатно за несколько часов до начала концерта.