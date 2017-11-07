Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузову повесили прямо на сцене Люди в ужасе бегут от Джигарханяна

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Участница "Дома-2" о новом романе Ольги Бузовой

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Участница скандально известного реатили-шоу "Дом-2" Олеся Чиркова заявила, что у Ольги Бузовой отношения со звездой телестройки Романом Гриценко. Олеся отметила, что новоиспеченная ведущая регулярно куда-то подвозит Романа на своем авто.
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21-летняя Олеся Чиркова пришла на "Дом-2" после кастинга в рамках тура певицы Лены Темниковой. Девушку лично отобрал Роман Гриценко, у них была заинтересованность друг в друге, однако когда Олеся все же появилась на телепроекте, Роман перестал обращать на нее внимание. Чиркова уверена, что причина в ведущей шоу Ольге Бузовой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Я увидела очень тесную связь между ним и Олей Бузовой. Я подошла к Роме один раз, второй. На пятый он попросил меня остановиться. Сказал, что у него из-за меня проблемы. Гриценко жестко меня отшил, устроил прощальное свидание. Мне больше не хочется переть напролом", – заявила Чиркова.

Олеся приехала к Роману из Новосибирска, где у пары зарождались чувства. "Мы целовались. Но сейчас я не вижу от него дальнейшего желания общаться. Рома специально меня сторонится. Думаю, у них с Олей отношения. Они постоянно переглядываются на лобном, заигрывают, Бузова куда-то подвозит его на своем автомобиле", – цитирует жгучую брюнетку портал "Дом-2. Life".

Отметим, что у 21-летней красотки большое прошлое. Она была замужем, у нее маленькая дочь и собственный бизнес. "Моей дочке Милане три с половиной года. На проекте я не ради денег, у меня за периметром все более чем хорошо. Мне действительно хочется построить отношения", – уверила общественность Олеся.

Чиркова объяснила, почему рухнул ее брак. "Он не хотел работать и развиваться. Можно сказать, был альфонсом. Я тянула на себе и ребенка, и его. В какой-то момент устала. Да и выходила я замуж не по любви, мне просто хотелось убежать от предыдущих больных отношений. Надеюсь, что на проекте я смогу раскрыться и встретить нового избранника", – высказала свое желание девушка.

Автор: Наталья Аряева7 ноября 2017, 09:06
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Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму

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