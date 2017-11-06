Бородина взорвалась после обвинений Бузовой

После своего триумфального сольного концерта в Москве певица Ольга Бузова оставила странный комментарий на своей странице в Instagram. В нем она посетовала на "мимолетных и фальшивых подруг". По странному стечению обстоятельств, пространным постом о сущности дружбы вскоре поделилась ее напарница по "Дому-2" Ксения Бородина. Поклонники уверены, что таким незамысловатым способом девушки заочно поспорили друг с другом.

"Так много встреч мимолетных и фальшивых подруг 😔😔😔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – посетовала на своей странице в Instagram Ольга Бузова. "После моих сольных концертов я еще раз в этом убедилась...больно, но я справлюсь. Мне не впервой😢", – добавила она.

Самые недогадливые поклонники певицы решили было, что девушка таким образом прошлась по своим спутницам, с которыми на фотографии стоит в обнимку и мило улыбается. Однако для них у певицы были припасены слова благодарности. "Спасибо вам, что вы всегда со мной❤️ Любите и принимаете меня....всегда и несмотря ни на что🙏🏻", – обратилась она к подругам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 5 2017 в 11:48 PST

Тогда пытливые читатели продолжили свои мыслительные процессы и пришли к выводу, что горькое разочарование Ольги Бузовой принес кто-то, кого на этом снимке нет. Оставалось понять – кто же именно. Долго ждать не пришлось. На своей странице в Instagram объемным сочинением о природе дружбы поделилась Ксения Бородина, которая одно время работала с Ольгой Бузовой на "Доме-2" и слыла едва ли ни ее лучшей подругой.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 6 2017 в 5:08 PST

Сопоставив эти два поста поклонники пришли к выводу, что Ольга Бузова, пусть и не называя имен, обратилась к Ксении Бородиной. А та, по прежнему не раскрывая личностей адресатов, дала свой весьма эмоциональный ответ. "Один раз и надеюсь навсегда хочу закрыть вопрос с дружбой!!!!", – буквально взорвалась ведущая с первых же строк своего послания.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 3 2017 в 10:22 PDT

"Я не сразу вижу недостатки людей, а точнее не хочу их замечать, всегда даю шанс человеку раскрыться, потому что обстоятельства бывают разные 🙌🙌🙌 иногда для этого нужно потратить даже годы, но я никогда не потерплю рядом лицемерных, лживых, предателей, перекати поле, неискренних, глупых, а самое главное людей , у которых кроме выгоды в глазах и сердце ничего нет. Пустышки!!!!", – объяснила она свою позицию.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 5 2017 в 2:55 PST

Она призналась, что у нее много знакомых, коллег по работе, партнеров и других людей, который обычно принято называть друзьями, однако настоящей близости с ними нет. Тем не менее, Ксения Бородина подчеркнула, что очень уважает этих людей. "Оставьте меня в покое, с темой куда мне ходить и с кем мне дружить, у меня с этим никогда не было проблем и не будет, потому что у меня есть подруги проверенные годами, с кем я останусь на всю жизнь!!!!", – обратилась она к непрошеным советчикам.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 1 2017 в 4:07 PDT

Она добавила, что у нее точно нет подруг в мире шоу-бизнеса. "Я не верю в эту дружбу и никогда не поверю в нее, наверно исключения бывают, но я не встречала. Я со многими общаюсь , но называть это дружбой, слишком громкое слово !!!", – призналась Бородина.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 3 2017 в 1:01 PDT

Напомним, Ксения Бородина не только не пришла в "Известия Hall" на сольный концерт Ольги Бузовой, но и никак не прокоментировала это эпохальное для отечественного шоу-бизнеса событие в Сети. При этом ранее телеведущая сопровождала певицу практически на всех музыкальных премиях. Кроме того, Бородина и ее муж были первыми, кто бросился утешать Бузову после тяжелого разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поклонники до сих пор гадают, какая черная кошка пробежала между подругами.