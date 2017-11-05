Трехлетняя дочь произвела фурор на прощальном концерте Тимати

Репер Тимати провел сольный концерт в "Олимпийском". Главной сенсацией шоу стала трехлетняя дочь музыканта Алиса.

Девочка вышла на сцену вместе с папой. Сначала Алиса прочитала стихотворение, а потом подпевала отцу.

Видео дуэта тут же опубликовали в Сети. На кадрах Тимати исполняет одну из своих композиций, а девочка ходит с ним по сцене и совершает ритмические движения в такт музыке. Поклонники исполнителя пришли в восторг от совместного номера.

"Какая молодец, отлично держится на сцене 😍 Звездочка!", "она такая милая была на сцене, такая лапочка😻😻😻", "Это классно! Это круто! Супер! Эти хвостики", – написали в комментариях под видео фанаты Тимати (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Напомним, ранее рэпер заявил, что планирует оставить выступления. На такой шаг Тимати пошел из-за дочери. По словам музыканта, он хочет больше времени уделять девочке.

После таких новостей большой сольный концерт Тимати в СК "Олимпийский" многие сочли прощальным. Намек на расставание со сценой нашли даже в названии концерта – "Поколение".

Отметим, что за последние пять лет артист, которого еще можно вспомнить в образе юнца с "Фабрики звезд", написал много громких хитов, создал музыкальный лейбл Black Star, выпустил собственную линию одежды и открыл рестораны быстрого питания.