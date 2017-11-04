Горячий кавказец пробил головой лобовое стекло ради Бузовой

Певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова сводить страну с ума своими хитами. Поддаются чарам начинающей певицы и горячие кавказские парни.

Один из поклонников решился на неординарный поступок ради звезды. Он начал пробивать головой лобовое стекло старого автомобиля, напевая песню Бузовой "Привыкаю".

Публикация от Brazil077 (@xitei) Сен 27 2017 в 6:58 PDT

"Оленька я твой фанат самый верный настоящий ,за тебя сверну все горы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)" – подписал ролик он. Фанат исполнительницы мечтает, чтобы та поставила "лайк" под его записью.



Публикация от Brazil077 (@xitei) Сен 20 2017 в 10:13 PDT

Отреагировала певица или нет, остается неизвестным. Примечательно, что мужчина с Кавказа посвятил Бузовой сразу несколько видеороликов.

Публикация от Brazil077 (@xitei) Сен 22 2017 в 8:27 PDT

Комментаторы призывают исполнительницу ответить на многочисленные обращения фаната. "Оля в тебя скоро влюбится", – пророчит один из пользователей Сети.