Горячий кавказец пробил головой лобовое стекло ради Бузовой
Один из поклонников решился на неординарный поступок ради звезды. Он начал пробивать головой лобовое стекло старого автомобиля, напевая песню Бузовой "Привыкаю".
"Оленька я твой фанат самый верный настоящий ,за тебя сверну все горы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)" – подписал ролик он. Фанат исполнительницы мечтает, чтобы та поставила "лайк" под его записью.
Отреагировала певица или нет, остается неизвестным. Примечательно, что мужчина с Кавказа посвятил Бузовой сразу несколько видеороликов.
Комментаторы призывают исполнительницу ответить на многочисленные обращения фаната. "Оля в тебя скоро влюбится", – пророчит один из пользователей Сети.
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