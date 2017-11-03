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Известный рэпер побил Бузову перед концертом

Oxxxymiron. Фото: GLOBAL LOOK press
Популярный рэп-исполнитель Oxxxymiron побил ведущую "Дома-2" в импровизированном рейтинге популярности. Очередь на презентацию с его участием оказалась длиннее
прочитано 3655 раз

Огромная, вытянувшаяся на сотню метров у Пушкинсокй площади толпа людей стоит в очереди на концерт знаменитой ведущей Ольги Бузовой. Для того чтобы попасть на выступление автора таких хитов как "Мало половин" и "Под звуки поцелуев", люди готовы несколько часов стоять на морозе.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Отметим, что это не самая большая очередь, которая собралась третьего ноября в Москве. Все началось утром, на Тверской улице, когда российские дилеры официально начали продажу iPhone X. Люди занимали места за несколько дней, и ночевали на улице, почти не закрывая глаз.

Кроме того, сегодня в Москве состоялась презентация капсульной коллекции одежды известного рэпера Oxxxymiron, которую он сделал в сотрудничестве с известным брендом Reebok. Мероприятие происходило в магазине на Цветном бульваре. На презентацию лимитированных вещей могла попасть только тысяча человек, но записалось в пять раз больше, передает Ura.ru.

В итоге, огромная очередь вытянулась вдоль всего Цветного бульвара, несколько раз обогнув "Цветной-маркет", в котором происходило столь важное событие. Судя по кадрам, именно эта толпа являлась самой многочисленной. В соревновании очередей Oxxxymiron и эксклюзивные кроссовки получают первое место, Apple и iPhone X второе, а на почетном третьем расположилась Ольга Бузова и "Мало половин". 

Автор: Михаил Войцеховский3 ноября 2017, 20:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

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