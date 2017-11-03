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Ольгу Бузову купили за 25 тычяч

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Звезда "Дома-2" расплакалась на сольнике. Она не ожидала такой огромной любви
прочитано 2535 раз

В зале "Известия-холл" начался первый в Москве сольный концерт поющей звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. То, что случится аншлаг – было ожидаемо, ведь билеты раскупили еще в первые дни продаж. И у входа перекупщики предлагали "столики в випе" по 25 тысяч.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Очередь из желающих оценить роскошное тело Бузовой и оценить ее сценический дебют растянулась на километр. "На Мадонну было проще попасть", – говорили поклонники. Интересно, что билеты многие купили за свои деньги – их никто не заставлял и не доплачивал, как было недавно с Тимати.

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

У Ольги более десяти миллионов подписчиков в Инстаграме, поэтому такой ажиотаж не кажется странным. Но основная часть публики – до 25 лет. Для них Бузова – пример для подражания.

Анна Хилькевич. Фото: Петр Козлов/Dni.Ru

Поддержать Бузову пришли и звезды – актриса Ання Хилькевич, певица Настя Кудри, модель и дизайнер Мария Погребняк. На многих были кепки и футболки со строчками из песен Ольги. Купить их можно было перед выступлением по цене от 1500 и выше.

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

На сцену Ольга вышла с часовым опозданием. Поклонники за это время успели охрипнуть, скандируя: "Бузова! Бузова!" А ведущие как могли развлекали публику, выискивая самых откровенных – под стать виновнице вечера! – желающих отвечать на вопросы: "Писала ли ты в душе?", "Занималась ли сексом на первом свидании?", "Имитировала ли оргазм?", "Забывала ли побрить ноги перед свиданием?"

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

И вот, наконец, она появилась – спустилась "с небес" в красном балахоне. После интро начинающая певица начала один за одним выдавать хиты – "Мало половин". "Хит-парад", "Больше не больно"...

Зал пел вместе с ней, а она не уставала благодарить: "Спасибо вам, мой люди!" Она просто не ожидала такой огромной любви и расплакалась, увидев, сколько зрителей собралось на ее сольник. И довела мужчин до экстаза.

Ольга представила шоу мирового уровня – с масштабными видеопроекциями, костюмами, балетом, сменой костюмов. И хотя пела она под фонограмму, общего впечатления это не испортило.

Автор: Феликс Грозданов3 ноября 2017, 20:56
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