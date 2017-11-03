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Бузова разрыдалась после оглушительного провала

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
В Санкт-Петербурге прошел первый сольный концерт звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2", новоиспеченной певицы Ольги Бузовой. Артистка не смогла сдержать слез радости от реакции поклонников, их любовь стала бальзамом для Оли, которую ранее не допустили до съемок новогоднего огонька на Первом канале.
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Накануне, 2 ноября, в своем родном городе Санкт-Петербурге Ольга Бузова выступила с первым сольным концертом. Артистка исполнила все свои самые горячие хиты и презентовала новые композиции. Многочисленные поклонники остались в полном восторге. Со сцены Бузова призналась, что до сих пор не верит в происходящее. "Такое ощущение, что это просто сон!" – заявила артистка. А еще Ольга призналась, что она "самый счастливый человек", именно благодаря своим зрителям. После концерта Бузова пообщалась с журналистами.

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Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Рассказывая о своих ощущениях Ольга не могла нарадоваться тому факту, что поклонников ее творчества много, и тем, что они пришли на выступление, несмотря на прохладную погоду, которую новоиспеченная певица назвала "дубаком". Ольга призналась, что очень хотела "погреть ручки" своим фанатам и напоить их горячим чаем.

По словам певицы, ей удалось реализовать все, что она планировала, а также вспомнила то, как до этого шоу недруги обижали и оскорбляли ее. На этих словах голос Бузовой предательски задрожал, а "5 канал" и вовсе сообщил, что певица расплакалась. Впрочем, артистка быстро взяла себя в руки и заявила, что "только начала", и дальше будет "круче".

Позднее Ольга на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала несколько видео с концерта и фотографию с родителями. "Папа и мама❤️ Спасибо вам за жизнь 🙏🏻 Знаю, что вы волновались не меньше меня сегодня 🙏🏻 Я справилась ❤️❤️❤️ Я надеюсь, что вы мной гордитесь 😘 Ваш бриллиантик 💎" – подписала публикацию Бузова.

Прошедший с успехом первый сольный концерт, как полагают пользователи интернета, несколько сгладил провал Ольги, случившийся вследствие ее непопадания в топ-30 артистов, которые снимутся для новогоднего огонька на Первом канале. Ранее прошло голосование, в ходе которого выяснилось, что россияне хотят видеть на экранах в новогоднюю ночь Григория Лепса, Полину Гагарину, Наргиз и других.

Автор: Наталья Аряева3 ноября 2017, 08:36
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Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму

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