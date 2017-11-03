Бузова разрыдалась после оглушительного провала

В Санкт-Петербурге прошел первый сольный концерт звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2", новоиспеченной певицы Ольги Бузовой. Артистка не смогла сдержать слез радости от реакции поклонников, их любовь стала бальзамом для Оли, которую ранее не допустили до съемок новогоднего огонька на Первом канале.

Накануне, 2 ноября, в своем родном городе Санкт-Петербурге Ольга Бузова выступила с первым сольным концертом. Артистка исполнила все свои самые горячие хиты и презентовала новые композиции. Многочисленные поклонники остались в полном восторге. Со сцены Бузова призналась, что до сих пор не верит в происходящее. "Такое ощущение, что это просто сон!" – заявила артистка. А еще Ольга призналась, что она "самый счастливый человек", именно благодаря своим зрителям. После концерта Бузова пообщалась с журналистами.

Рассказывая о своих ощущениях Ольга не могла нарадоваться тому факту, что поклонников ее творчества много, и тем, что они пришли на выступление, несмотря на прохладную погоду, которую новоиспеченная певица назвала "дубаком". Ольга призналась, что очень хотела "погреть ручки" своим фанатам и напоить их горячим чаем.

По словам певицы, ей удалось реализовать все, что она планировала, а также вспомнила то, как до этого шоу недруги обижали и оскорбляли ее. На этих словах голос Бузовой предательски задрожал, а "5 канал" и вовсе сообщил, что певица расплакалась. Впрочем, артистка быстро взяла себя в руки и заявила, что "только начала", и дальше будет "круче".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 2 2017 в 1:49 PDT

Позднее Ольга на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала несколько видео с концерта и фотографию с родителями. "Папа и мама❤️ Спасибо вам за жизнь 🙏🏻 Знаю, что вы волновались не меньше меня сегодня 🙏🏻 Я справилась ❤️❤️❤️ Я надеюсь, что вы мной гордитесь 😘 Ваш бриллиантик 💎" – подписала публикацию Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 2 2017 в 12:04 PDT

Прошедший с успехом первый сольный концерт, как полагают пользователи интернета, несколько сгладил провал Ольги, случившийся вследствие ее непопадания в топ-30 артистов, которые снимутся для новогоднего огонька на Первом канале. Ранее прошло голосование, в ходе которого выяснилось, что россияне хотят видеть на экранах в новогоднюю ночь Григория Лепса, Полину Гагарину, Наргиз и других.