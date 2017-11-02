Вдовец раскрыл подробности смерти Людмилы Гурченко

Вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин дал откровенное интервью в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека". Мужчина рассказал о первой встрече с актрисой и ее последнем дне.

Продюсер Сергей Сенин оказался шестым и последним мужем Людмилы Гурченко. Они встретились в 1990 году. Тогда он вместе с другом открыл независимую кинокомпанию, и режиссер Елена Николаева предложила ему сделать фильм по Владимиру Набокову. На главную роль взяли Людмилу Гурченко. Она и Сенин часто встречались на съемочной площадке, но на тот момент ни о каких отношениях речи не шло – актриса была замужем, а он женат.

Вскоре Сергей и Людмила завершили свои браки, а поводом для сближения стал их телефонный разговор. Актриса сообщила, что у нее родилась идея одной музыкальной картины. Гурченко предложила Сенину встретиться, если ему интересно принять в этом участие. Сергей признался, что в ту минуту он подумал: "Я сделаю все. Продам все на свете, чтобы это сделать".

Когда же Сенин и Гурченко начали жить вместе, мужчина попал под град критических отзывов. Его обвиняли в расчете, называли альфонсом, аферистом. О 25-летней разнице с Людмилой Сергей высказался так: "Поверьте мне, я ее не чувствовал вообще. Гурченко была вне возраста, вне времени, абсолютно современным человеком. С ней очень легко. Я в нашей с ней семье был старшим".

Корчевников спросил о последнем дне Гурченко. "Это был день 30 марта, прекрасно начинавшийся. Ей прислали финальный сценарий ее последнего фильма "Я легенда". Мы пили чай. Вдруг ей стало плохо. Она попросила меня вызвать скорую, пока я звонил докторам, все закончилось. Это произошло в секунду. Как я встретил Люсю в одиночестве, так мы и остались с ней вдвоем в этот день. В тот миг я боролся с безумием, нужно было все организовать и продолжать жить дальше", – рассказал Сенин.

Вдовец сообщил, что сейчас живет в маленьком домике, а из общей квартиры Гурченко он сделал музей памяти актрисы. "Я все сам организовал. Памятник, музей. Сейчас любой желающий может прийти в эту квартиру и посмотреть, как жила легендарная актриса", – отметил Сенин.