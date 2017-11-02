Онкобольным Дмитрием Хворостовским подло воспользовались

Деятели культуры решили нажиться на больном раком Дмитрии Хворостовском. Руководство Красноярской краевой филармонии подозревается в махинациях с организацией концерта оперного певца.

В Красноярске возбуждено уголовное дело о махинациях при организации в 2015 году концерта всемирно известного певца Дмитрия Хворостовского. В деле замешано руководство Красноярской краевой филармонии: заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Станислав Люмас и руководитель юридического отдела учреждения Максим Бондаренко.

По версии силовиков, летом 2015 года Люмас и Бондаренко создали фирму, занимающуюся концертной деятельностью. Далее они заключили с собственной же фирмой договор об оказании услуг в рамках подготовки выступления Дмитрия Хворостовского, которое должно было состояться в Большом концертном зале Красноярска. Одно из соглашений, по материалам расследования, касалось аренды звукового и светового оборудования. Во втором договоре речь шла о приглашении для участия в концерте известного музыкального ансамбля из Санкт-Петербурга.

ФСБ выяснила, что указанные в договорах услуги выполнены не были, а десять миллионов рублей, в которые они были оценены, вывели в коммерческую фирму. Следователи квалифицировали это по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, компетентно сообщает "Коммерсантъ". В итоге, Максима Бондаренко отпустили под подписку о невыезде, а Станислава Люмиса Центральный райсуд Красноярска поместил на два месяца под домашний арест.

Между тем в деле появилось новое действующее лицо. Накануне, 1 ноября, стало известно, что генеральный директор красноярской филармонии Юлия Кулакова со своим адвокатом пришла в управление ФСБ, где написала явку с повинной. "Устанавливается ее осведомленность о мошеннической схеме и причастность к совершению преступлений в филармонии",– сообщили в УФСБ, добавив, что "решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела".

В пресс-службе филармонии репортерам рассказали, что Кулакова исправно работает, а также отметили, что случившееся никак не повлияло на работу филармонии: "Артисты выступают, залы заполняются".