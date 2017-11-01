Звезда "Физрука" рассказала об интиме с Нагиевым

Харизматичный телеведущий расколол актрису. Он хотел раскрепостить партнершу.

27-летняя Софья Райзман – звезда продолжения сериала "Физрук". Актриса исполнила роль возлюбленной героя Дмитрия Нагиева Фомы. "Дмитрий Владимирович человек своенравный, – уверяет Софья. – С одной стороны, он тебя берет под крыло, с другой – постоянно троллит".

"Нагиев даже в интимных сценах умеет повернуть все в сторону фарса. Дмитрий Владимирович постоянно раскалывал меня в кадре, я не могла собраться, потому что и без того ведь нелепая ситуация: первые съемочные дни, любовная сцена, вокруг куча народу, в комнате душно. Но, во-первых, для фильма это, может, даже полезно – у нас легкий жанр. Во-вторых, это тактика Нагиева, чтобы раскрепостить партнера. И, видимо, со мной он пытался таким образом снести какую-то стену, преграду", – продолжает Софья.

Актер долго просил партнершу обращаться к нему на "ты". Но ей удобнее было соблюдать субординацию и величать артиста по имени-отчеству. "Ему идет, – цитирует Райзман журнал "7Дней". – Кажется, так я одна его называю. Вообще, Дмитрий Владимирович достаточно закрытый человек при всей своей энергии и мощной харизме. Думаю, ему комфортно наедине с собой".





Напомним, сериал "Физрук", в интимных сценах которого и можно увидеть Райзман и Нагиева, выходит с апреля 2014 года на канале ТНТ. Его сюжетная линия строится вокруг выходца из криминальных кругов, попавшего в школу, его старых знакомых, новых коллег-учителей и учеников.

